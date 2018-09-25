  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:25 م
بحث متقدم
السبسي : "علاقتنا بالنهضة انتهت"

السبسى: "علاقتنا بالنهضة انتهت"

انهيار عقار

انهيار عقار في الإسكندرية وتصدع 3 آخرى

كاتدرائية ميلاد المسيح تحتفل بنصب الصليب بالعاصمة الإدارية

كاتدرائية ميلاد المسيح تحتفل بنصب الصليب بالعاصمة الإدارية

هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتي" في ذكري ضحاياها

هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتى" فى ذكرى ضحاياها

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" توجه ضربة قاضية لـ"الدراويش"

صورة الخبر

ترامب يشيد بدور "السيسى" في القضاء على تنظيم داعش

صلاح وماني

"كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهى" يكشف تفاصيل تعرضه للاعتداء من عناصر الإخوان

أرشيفية

ممرضتان يصوران مريضة عارية فى مستشفى العباسية

فاروق حسنى: "عاكست بنات كتير"

ننشر حيثيات براءة فاروق حسني فى "الكسب غير المشروع"

بشرى سارة لمرضى الإيدز

الصفحة الأخيرة

الإيدز
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"التأمين الصحي" يزف بشرى سارة للعمالة اليومية

#

"آل الشيخ" يحضر مفاجأة ستكون حديث الشارع المصرى

#

بشرى سارة لمرضى تليف الكبد: حبة دواء تغني عن "الزراعة"

#

لقاح تجريبي جديد لعلاج "الإيدز" يبعث آمال المرضى

كشف فريق من العلماء الأمريكيين، أن استخدام العلاج المناعي آمن لاعتماده واستخدامه على البشر، في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وهذه الخطوة تعتبر مبكرة ومهمة بالنسبة لفريق العلماء من جامعة “نورث كارولينا” في تشابل هيل، والذي فاز بمنحة قدرها 20 مليون دولار لإنتاج الدواء.

وأصبح العلاج المناعي الذي يدرب جهاز المناعة للشخص على مهاجمة المرض، في العامين الماضيين، العلاج الرئيسي لعشرات الحالات المرضية بدءا من السرطان وانتهاء بفقدان البصر.

ومع ذلك، فإن العلماء يسيرون بخطى بطيئة عندما يتعلق الأمر بفيروس نقص المناعة البشرية، لأن المحاولات التي أجريت خلال العشرين عاما الماضية، لعلاج الفيروس مع زرع نخاع العظم (وهو علاج آخر سائد يحل محل الجهاز المناعي للشخص مع جهاز متبرع)، أثبتت فشلها في جميع الحالات باستثناء شخص واحد.

وأكد فريق جامعة نورث كارولينا، لأول مرة، أنه يمكن إعطاء العلاج المناعي للمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية دون أي آثار جانبية، ومن دون خطر يهدد المريض بالموت.

وهزت هذه الأخبار المجتمع الطبي، مع تكهنات بأن هذا يمكن أن يكون نهاية لفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”. ومع ذلك، كانت محاولات تكرارها مدمرة، حيث كشف تقرير نشرته مجلة “نيو إنغلاند” الطبية في عام 2014، أن 6 محاولات لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية من خلال التبرع بالخلايا الجذعية قد باءت بالفشل ولم يعش أي من المرضى أكثر من عام.

والهدف من نشر نجاح المرحلة الأولى من العلاج، هو إثبات أن جهاز المناعة يمكن تدريبه على مهاجمة فيروس نقص المناعة البشرية، دون إثارة “حرب داخلية” بين الخلايا، يمكن أن تقتل المريض خلال هذه العملية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى سارة لمرضى الإيدز
» بالصور.. جميلة عوض: «يوم الدين» أصلح الصورة المجتمعية
» شاهد.. أغلى منزل فى العالم بـ23 مليار إسترلينى
» "كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"
» ترامب: اجتماعي بـ"السيسي" شرف عظيم
» الأهلى يستعين بـ"هؤلاء" للتجديد لمؤمن زكريا
» إعلامية تدعو لضرب الزوجات.. وسما المصري ترد
» الجمارك: خصم 15% على الملابس الجاهزة الواردة ببورسعيد
» مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة
» قصف جوى يقتل 25 مدنيًا في أفغانستان
» تفاصيل حمل رضيعة فى جنين

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية