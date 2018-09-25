قرار نهائي من لجنة الحكام بشأن ركلة جزاء المقاولون

25 سبتمبر 2018 - 12:55 م

أكد الكابتن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة "الجبلاية"، أنه قام بإرسال ركلة جزاء المقاولون العرب المشكوك فيها أمام الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإنهاء الجدل الذي أثير فيها خلال الفترة الماضية.

وقال "عبد الفتاح"، عبر تصريحات إذاعية: "فيفا فصل فيها وأكد أن اللاعب كان سيقع على الأرض وجاءت الكرة في يده لذلك لا تستحق ركلة جزاء".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "هناك تحامل كبير على أخطاء التحكيم في الدوري المصري رغم أنه لا يوجد حكم يتعمد محاباة فريق على آخر، سنرسل أيضًا ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك أمام المقاولون لفيفا للفصل فيها".

كان الزمالك قد فاز 2-1 على المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري، وتجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء للمس الكرة يد أحمد أبو الفتوح مدافع الأول في الدقائق الأخيرة رغم أنه كان قد احتسب مثلها للأبيض في الهدف الأول.