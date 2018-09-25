عامل يقتل آخر للخلاف على ملكية هاتف محمول

25 سبتمبر 2018 - 01:11 م

تواصل نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات على ملكية هاتف محمول بإمبابة.

وبينت التحريات أن الدافع وراء مقتل شاب على يد جاره بإمبابة، بسبب خلاف على ملكية هاتف محمول، حيث قام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجنى عليه.

كان قسم شرطة إمبابة قد تلقى بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة أن عامل قتل جاره بسبب الخلاف على ملكية هاتف محمول، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.