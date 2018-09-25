  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:25 م
بحث متقدم
السبسي : "علاقتنا بالنهضة انتهت"

السبسى: "علاقتنا بالنهضة انتهت"

انهيار عقار

انهيار عقار في الإسكندرية وتصدع 3 آخرى

كاتدرائية ميلاد المسيح تحتفل بنصب الصليب بالعاصمة الإدارية

كاتدرائية ميلاد المسيح تحتفل بنصب الصليب بالعاصمة الإدارية

هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتي" في ذكري ضحاياها

هذه الدولة تقوم بـ"إطعام الموتى" فى ذكرى ضحاياها

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" توجه ضربة قاضية لـ"الدراويش"

صورة الخبر

ترامب يشيد بدور "السيسى" في القضاء على تنظيم داعش

صلاح وماني

"كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهى" يكشف تفاصيل تعرضه للاعتداء من عناصر الإخوان

أرشيفية

ممرضتان يصوران مريضة عارية فى مستشفى العباسية

فاروق حسنى: "عاكست بنات كتير"

ننشر حيثيات براءة فاروق حسني فى "الكسب غير المشروع"

برلمانى يدشن مبادرة "الأخلاق الحميدة" لبحث أسباب زيادة الجريمة الأسرية

آخر الأخبار

نائب مطروح
نائب مطروح

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

استراتيجية مكافحة الجريمة الاقتصادية

#

نواب: هكذا يتم التحايل لزيادة مصروفات المدارس الخاصة

#

الغيطي: أنا صديق مقرب لأسرة حلا شيحة وهذا سر خلع حجابها

#

"آمنة نصير": "فيس بوك" فتنة العصر

البرلمان

نائب

الجريمةالاسرية

أعلن النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النوب عن محافظة مطروح، عن تدشين مبادرة تحت عنوان "أخلاقنا الحميدة" تهدف للوقوف على استعادة الاخلاق والعادات والتقاليد والأعراف الشرقية الأصلية التى تعتبر من أهم سمات المصريين، وبسبب البعد عنها ظهرت بعض المشاكل فى الأسرة المصرية مؤخرا تحت رعاية حزب مستقبل وطن.

وأوضح العميرى فى بيان صحفى له اليوم، أن هذه المبادرة ستضم رجال دين، وعلماء اجتماع، وأساتذة طب نفسى، وتنمية بشرية وخبراء أمنيين فى مجال الجريمة، لبحث أسباب زيادة الجرائم فى الآونة الأخيرة وخاصة تلك التي يرتكبها الآباء فى حق أبنائهم بالتخلص منهم لاسباب واهية، متسائلا لماذا تتزايد هذه الجرائم فى الفترة الأخيرة؟.

وطالب بضرورة البحث فى أصل هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع المصرى، والتي تتنافى مع الأديان والأعراف والأخلاق، ولابد من خضوع مرتكبي مثل هذه الجرائم للطب النفسي قبل محاكمتهم.

وأرجع " نائب مطروح" ، تكرار هذه الظاهرة إلى التفكك الأسرى، وغياب القيم والأخلاق والعادات والتقاليد، مطالبا بمنع لظاهرة الزواج المبكر الذى يعد من ضمن اسباب تزايد هذه الجريمة، لافتا إلى ان الحملة ستعقد عدد من اللقاءات المفتوحة مع الجمهور و ورجال الدين وعلماء الطب النفسي للاستماع لرؤية المجتمع حول هذه الظاهرة التي تفشت فى الفترة الأخيرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى سارة لمرضى الإيدز
» بالصور.. جميلة عوض: «يوم الدين» أصلح الصورة المجتمعية
» شاهد.. أغلى منزل فى العالم بـ23 مليار إسترلينى
» "كلوب" يصدم الثلاثى "صلاح" و"ماني" و"فيرمينيو"
» ترامب: اجتماعي بـ"السيسي" شرف عظيم
» الأهلى يستعين بـ"هؤلاء" للتجديد لمؤمن زكريا
» إعلامية تدعو لضرب الزوجات.. وسما المصري ترد
» الجمارك: خصم 15% على الملابس الجاهزة الواردة ببورسعيد
» مطلوب «متذوقين للحشيش» مقابل 50 دولارًا فى الساعة
» قصف جوى يقتل 25 مدنيًا في أفغانستان
» تفاصيل حمل رضيعة فى جنين

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية