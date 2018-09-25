برلمانى يدشن مبادرة "الأخلاق الحميدة" لبحث أسباب زيادة الجريمة الأسرية

25 سبتمبر 2018 - 01:13 م

أعلن النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النوب عن محافظة مطروح، عن تدشين مبادرة تحت عنوان "أخلاقنا الحميدة" تهدف للوقوف على استعادة الاخلاق والعادات والتقاليد والأعراف الشرقية الأصلية التى تعتبر من أهم سمات المصريين، وبسبب البعد عنها ظهرت بعض المشاكل فى الأسرة المصرية مؤخرا تحت رعاية حزب مستقبل وطن.

وأوضح العميرى فى بيان صحفى له اليوم، أن هذه المبادرة ستضم رجال دين، وعلماء اجتماع، وأساتذة طب نفسى، وتنمية بشرية وخبراء أمنيين فى مجال الجريمة، لبحث أسباب زيادة الجرائم فى الآونة الأخيرة وخاصة تلك التي يرتكبها الآباء فى حق أبنائهم بالتخلص منهم لاسباب واهية، متسائلا لماذا تتزايد هذه الجرائم فى الفترة الأخيرة؟.

وطالب بضرورة البحث فى أصل هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع المصرى، والتي تتنافى مع الأديان والأعراف والأخلاق، ولابد من خضوع مرتكبي مثل هذه الجرائم للطب النفسي قبل محاكمتهم.

وأرجع " نائب مطروح" ، تكرار هذه الظاهرة إلى التفكك الأسرى، وغياب القيم والأخلاق والعادات والتقاليد، مطالبا بمنع لظاهرة الزواج المبكر الذى يعد من ضمن اسباب تزايد هذه الجريمة، لافتا إلى ان الحملة ستعقد عدد من اللقاءات المفتوحة مع الجمهور و ورجال الدين وعلماء الطب النفسي للاستماع لرؤية المجتمع حول هذه الظاهرة التي تفشت فى الفترة الأخيرة.