دبلوماسي: السيسي حامل هموم المنطقة

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السيسي

إكسترا نيوز

السفير محمد حجازي

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أمام الدورة الـ 73 للأمم المتحدة، ستتناول بشكل واضح الحديث عن حل لقضايا المنطقة، معقبًا: "السيسي حامل هموم المنطقة".

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تدعم الحل السياسي في القضية السورية، مطالبًا بالعمل على إعادة إعمار سوريا والعراق وليبيا حتى لا تترك المنطقة لحالة الدمار الموجودة منذ 7 سنوات.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر نجحت في مواجهة الإرهاب، وتنفذ برنامجًا اقتصاديًا واعدًا، ولكن استمرار الدعم الأمريكي لمواجهة الإرهاب على مستوى المنطقة ضروري، وعليها أن تتحمل مسئوليتها تجاه المنطقة.



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