  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:03 م
بحث متقدم
دروس خصوصية "أرشيفية"

نواب: القضاء على الدروس الخصوصية لن يتم في غياب هذه الأمور

علي حسب الله

حقيقة اتهام رئيس إحدى لجان البرلمان بالرشوة

حسام البدري

سأقنع«آل الشيخ» بالاستمرار ولن أسمح بإيقاف المسيرة

فصول دراسية "أرسيفية"

شكوى كل عام: «الطلبة فوق بعضها»

لهذا السبب رفض عادل إمام دور "رأفت الهجان"

لهذا السبب رفض عادل إمام دور "رأفت الهجان"

أسامة الشيخ

إسرائيل تخطط للاستيلاء على أرشيف الدراما المصرية

الديهي

إعادة تشكيل الخريطة الإعلامية ضروري

الدكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق

مفاجأة بشأن خطاب استقالة رئيس الطب الشرعي

المفكر جلال أمين

وفاة المفكر جلال أمين

السيسي وسكرتير الأمم المتحدة

بالصور.. تفاصيل لقاء«السيسي» بأمين عام الأمم المتحدة

التعليم العالي: نعمل على رفع مستوى خريجي الجامعات

آخر الأخبار

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى
عبد الغفار

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق طلاب مدارس المتفوقين والنيل

#

الحكومة المصرية تؤيد التعديل الثالث بشأن المنحة التعليمية الأمريكية

#

التعليم العالى ترد على منع الاختلاط بالجامعات

#

مؤتمر بـ"التعليم العالي" لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق

الجامعات

وزارة التعليم العالي

خالد عبد الغفار

الامتحانات

خريجين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من الضروري العمل على رفع مستوى خريجي الجامعات المصرية بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.

ودعا "عبدالغفار"، خلال لقائه بالأمس مع كريس بونيو، رئيس قطاع التعليم العالي بشركة مايكروسوفت العالمية، والوفد المرافق له، إلى أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل، وربطهم بالصناعات من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة من التطبيقات الإلكترونية في المجالات التكنولوجية، ودعم برامج الابتكار.

وشدد على ضرورة تعميم تجربة ميكنة الامتحانات الإلكترونية على الجامعات المصرية، بهدف الوصول إلى المستوى الدولي، والذي تم تطبيقه لأول مرة طبقًا للمعايير الدولية، لـ487 طالبًا من طلاب الفرقة الثالثة بكليات الطب بجامعات "عين شمس، المنصورة، أسيوط، 6 أكتوبر، وكلية الطب بالقوات المسلحة".

وأكد فخره بنجاح مبادرة الوزارة من خلال ميكنة الامتحانات الإلكترونية، مشيرا إلى أن الوزارة تخطو خطوات هامة وقوية في اتجاه تطوير التعليم العالي والتكنولوجيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب: "روحانى رجل لطيف جدًا"
» حبس الزوج في واقعة انتحار ربة منزل بالنهضة
» «الزراعة»: استخراج بطاقات للحيوانات مثل المواطنين
» تفاصيل مقتل طفل على يد شقيقته بسبب فيلم هندي
» شاهد.. طاقم الطائرة الروسية المنكوبة في سوريا
» اجتماع عاجل بين "آل الشيخ" و"البدرى" بأمريكا
» هذا الأمر يؤكد على نجاح الإصلاح الاقتصادي
» قريبًا.. نقلة كبيرة في إيرادات قناة السويس
» المتغطي بالجماهير مش عريان
» براءة تامر عبدالمنعم من تهمة الشيك الثاني
» إخلاء سبيل أستاذ جامعي تحرش بفتاة داخل أتوبيس

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر