التعليم العالي: نعمل على رفع مستوى خريجي الجامعات

25 سبتمبر 2018 - 01:56 م

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من الضروري العمل على رفع مستوى خريجي الجامعات المصرية بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.

ودعا "عبدالغفار"، خلال لقائه بالأمس مع كريس بونيو، رئيس قطاع التعليم العالي بشركة مايكروسوفت العالمية، والوفد المرافق له، إلى أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل، وربطهم بالصناعات من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة من التطبيقات الإلكترونية في المجالات التكنولوجية، ودعم برامج الابتكار.



وشدد على ضرورة تعميم تجربة ميكنة الامتحانات الإلكترونية على الجامعات المصرية، بهدف الوصول إلى المستوى الدولي، والذي تم تطبيقه لأول مرة طبقًا للمعايير الدولية، لـ487 طالبًا من طلاب الفرقة الثالثة بكليات الطب بجامعات "عين شمس، المنصورة، أسيوط، 6 أكتوبر، وكلية الطب بالقوات المسلحة".

وأكد فخره بنجاح مبادرة الوزارة من خلال ميكنة الامتحانات الإلكترونية، مشيرا إلى أن الوزارة تخطو خطوات هامة وقوية في اتجاه تطوير التعليم العالي والتكنولوجيا.



