وزيرة السياحة بصحبة العالمي "ويلسون" في خان الخليلي

25 سبتمبر 2018 - 01:59 م

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، الفنان العالمي أوين ويلسون، الحائز على جائزة جولدن جلوب، وصحبته فى جولة فى شوارع القاهرة القديمة، زار خلالها حى خان الخليلى.

وقالت الوزيرة: "مع الحائز على جائزة جولدن جلوب، الممثل الأمريكى أوين ويلسون، نعود بالزمن في رحلة حقيقية، ونأخذ لمحة من القاهرة العتيقة، فى الحى.

وعبر "ويلسون"، عن سعادته، كما أكد أنه قضى وقت مميز، خاصة مع راقصي التنورة فى الخان.