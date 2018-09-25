بالفيديو.. خطأ كارثي لمذيعة سورية علي الهواء

25 سبتمبر 2018 - 02:05 م

قامت إدارة التليفزيون السوري بتوجيه إنذار لمذيعة ارتكبت أخطاء كارثية خلال برنامح مسابقات عرضته القناة الفضائية التابعة للتليفزيون السوري.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما وجهت المذيعة "ماسة أقبيق" سؤالا للجمهور من القائل لهذا البيت من الشعر، حيث وقعت في أخطاء كبيرة في قراءة البيت الشعري، بالإضافة إلي أخطاء في قراءة الأسماء الخاصة بإجابة السؤال.

وقرأت المذيعة بيت الشعر الخاص بأبو العلاء المعري " هذا جناه أبي عليّ .. وما جنيت علي أحد"، حيث قرأته هذا جناه " أبي علي"، كما أنها ذكرت في اختيارات الإجابة الشاعر " أبو فارس الحمداني" وليس أبو فراس الحمداني.

وبعد الانتشار الواسع لمقطع الفيديو نشرت وسائل إعلامية مقربة من السلطة أنه تم توجيه عقوبة للمذيعة ، وأنه سيتم توقيفها عن العمل ، حال تكرر مثل هذه الأخطاء.



شاهد الفيديو: