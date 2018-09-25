  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:03 م
بحث متقدم
دروس خصوصية "أرشيفية"

نواب: القضاء على الدروس الخصوصية لن يتم في غياب هذه الأمور

علي حسب الله

حقيقة اتهام رئيس إحدى لجان البرلمان بالرشوة

حسام البدري

سأقنع«آل الشيخ» بالاستمرار ولن أسمح بإيقاف المسيرة

فصول دراسية "أرسيفية"

شكوى كل عام: «الطلبة فوق بعضها»

لهذا السبب رفض عادل إمام دور "رأفت الهجان"

لهذا السبب رفض عادل إمام دور "رأفت الهجان"

أسامة الشيخ

إسرائيل تخطط للاستيلاء على أرشيف الدراما المصرية

الديهي

إعادة تشكيل الخريطة الإعلامية ضروري

الدكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق

مفاجأة بشأن خطاب استقالة رئيس الطب الشرعي

المفكر جلال أمين

وفاة المفكر جلال أمين

السيسي وسكرتير الأمم المتحدة

بالصور.. تفاصيل لقاء«السيسي» بأمين عام الأمم المتحدة

شاهد.. خدعة وراء ظهور جسم غريب في السماء

الصفحة الأخيرة

الشمس تشرق من الغرب
الشمس تشرق من الغرب

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

محافظ الشرقية يكشف السبب الحقيقي وراء إقالة مدير مدرسة

#

«ريسفير» يثير الذعر بين أهالي كفرالزيات

#

أمريكي توفيت قطته فأصيب بهذا المرض

#

محافظ الأقصر عن انتشار النمل الأبيض: الطقس السبب

الحكومة

التعيينات

الجهاز الادرى بالدولة

جهاز التنظم والادارة

أبدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مخاوفهم الشديدة، بعد تداول صورة لجسم أحمر غريب في السماء، فيما جاء توضيح العلماء لتلك الظاهرة عكس ما أشيع.

وقام أحد سكان ولاية أوهايو الأمريكية بالتقاط صور ومقطع فيديو، يرصد ظهور شمس أخرى باللون الأحمر في السماء، لتعتبر هذه الظاهرة غير طبيعية، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وحاول البعض تفسير تلك الظاهرة، حيث اعتبر البعض أن ما ظهر في السماء هو كوكب نيبيرو، الذي سيدمر الأرض، إلا أن علماء ناسا أزالوا الغموض عن تلك الظاهرة، موضحين في مقطع فيديو تم نشره على موقع "يوتيوب" الشهير أن هذا ليس أكثر من خدعة إنترنت، والشمس الثانية هي انعكاس عادي للضوء.

وأشار باحثون إلى أنه حال وجود كوكب نيبيرو، فإننا سنتمكن من رؤيته بدون استخدام التلسكوبات، ويعتقد العلماء أنه يمكن أن يؤدي إلى تغيرات الضغط في الغلاف الجوي، وكذلك زيادة ضغط الدم لدى جميع الكائنات الحية.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب: "روحانى رجل لطيف جدًا"
» حبس الزوج في واقعة انتحار ربة منزل بالنهضة
» «الزراعة»: استخراج بطاقات للحيوانات مثل المواطنين
» تفاصيل مقتل طفل على يد شقيقته بسبب فيلم هندي
» شاهد.. طاقم الطائرة الروسية المنكوبة في سوريا
» اجتماع عاجل بين "آل الشيخ" و"البدرى" بأمريكا
» هذا الأمر يؤكد على نجاح الإصلاح الاقتصادي
» قريبًا.. نقلة كبيرة في إيرادات قناة السويس
» المتغطي بالجماهير مش عريان
» براءة تامر عبدالمنعم من تهمة الشيك الثاني
» إخلاء سبيل أستاذ جامعي تحرش بفتاة داخل أتوبيس

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر