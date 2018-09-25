«البيئة»: مبادرات لتوعية الشباب بالحفاظ على النظافة بالجامعات

25 سبتمبر 2018 - 02:10 م

أعلنت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إطلاق مبادرات داخل الجامعات المصرية لتوعية الشباب؛ للحفاظ على البيئة؛ بمناسبة مصر أقل دولة ينتج عنها انبعاثات تؤثر في المناخ، ولكنها أكثر دولة تعمل على التصدي لتغير المناخ، أو التنوع البيولوجي.

وأوضحت "فؤاد"، خلال مشاركتها بالمؤتمر الذي يعقده الاتحاد الأوروبي بمناسبة الاحتفال بأسبوع دبلوماسية المناخ، أن مصر تقوم بجهود كبيرة لمواجهة مشكلة تغير المناخ، مشيرة إلى أن تلك الجهود لا تقتصر فقط على ما يفعله الوزراء أو المسؤولين المعنيين، ولكنها تشمل أيضا الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني.

وأكدت أن تغير المناخ لا يعد تحديًا بيئيًا فقط، ولكنه تحدٍ تنموي أيضا، يلقي بظلاله على الجهود التنموية التي تقوم بها أي دولة في العالم، لذا من الضروري تبني خطة لمنع استدامة التغير المناخي.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تغير المناخ يخلق أضرارًا بالشعب المرجانية، ما يؤثر بدوره على السياحة، كما أنه يؤثر على الأراضي الزراعية.