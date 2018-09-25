الحكومة تنفي فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري

25 سبتمبر 2018 - 02:20 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأنباء التي ترددت عن فتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة أكتوبر المقبل، وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أكد عدم صحة تلك الأنباء تمامًا، وأنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية.

وأوضح أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري، بشرط أن يتم إثبات هذا العجز، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة شائعات لا تمت للواقع بصلة.

كما أشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل يتم الإعلان، ولن يتم ذلك قبل الانتهاء من دراسة الفائض والعجز.

وأوضح أنه يتم حاليًا حصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة للتعرف على أماكن العجز ومحاولة سدها من خلال التنقلات الداخلية والندب والإعارة، مُشيرًا إلى أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين في بعض التخصصات أيضًا من خلال التدريب التحويلي من أماكن الفائض.