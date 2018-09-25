حقيقة حذف مليون شخص من "البطاقات التموينية"

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علي مصيلحي وزير التموين
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التموين

علي مصيلحي

دي إم سي

مصلحي

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه تم حذف مليون شخص من بيانات المستحقين للبطاقات التموينية.

وأضاف "المصيلحي"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الذين تم حذفهم متوفون وكان يوجد أيضًا نصف مليون اسم مكرر في البطاقات التموينية.

وتابع: "وزارة التموين قامت بإصلاح بيانات 30 مليون شخص لديهم بطاقات تموينية"، لافتًا إلى أنه قرر إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجًا.

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