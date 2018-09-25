  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:03 م
بحث متقدم
دروس خصوصية "أرشيفية"

نواب: القضاء على الدروس الخصوصية لن يتم في غياب هذه الأمور

علي حسب الله

حقيقة اتهام رئيس إحدى لجان البرلمان بالرشوة

حسام البدري

سأقنع«آل الشيخ» بالاستمرار ولن أسمح بإيقاف المسيرة

فصول دراسية "أرسيفية"

شكوى كل عام: «الطلبة فوق بعضها»

لهذا السبب رفض عادل إمام دور "رأفت الهجان"

لهذا السبب رفض عادل إمام دور "رأفت الهجان"

أسامة الشيخ

إسرائيل تخطط للاستيلاء على أرشيف الدراما المصرية

الديهي

إعادة تشكيل الخريطة الإعلامية ضروري

الدكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق

مفاجأة بشأن خطاب استقالة رئيس الطب الشرعي

المفكر جلال أمين

وفاة المفكر جلال أمين

السيسي وسكرتير الأمم المتحدة

بالصور.. تفاصيل لقاء«السيسي» بأمين عام الأمم المتحدة

الصحة: إغلاق 26 منشأة طبية غير مرخصة بالتجمع الخامس ومدينتي

آخر الأخبار

هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
زايد

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة الضابط المتهم بتلقي رشوة

#

إغلاق 91 منشأة طبية مخالفة خلال حملات تفتيشية بالمنيا

#

صحة المنيا: غلق 3 منشآت طبية مخالفة

#

إغلاق 181 منشأة صحية مخالفة بالقليوبية

التموين

علي مصيلحي

دي إم سي

مصلحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 26 منشأة طبية خاصة غير مرخصة بمناطق التجمع الخامس، والرحاب، ومدينتي، في حملة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان له، أن المنشآت غير المرخصة والتي تم إغلاقها عبارة عن عيادات خاصة ومراكز طبية، ومعامل تحاليل ومراكز للأشعة، لافتاً إلى أنه خلال الحملة تم رصد أيضًا العديد من المخالفات الطبية داخل هذه المنشآت، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وقال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنه تم خلال الحملة المرور على 257 منشأة طبية للتأكد من توافر الاشتراطات الطبية بها سواء من حيث التراخيص للمنشأة أو للعاملين بها، فضلًا عن مراجعة كل الاشتراطات الطبية وطرق مكافحة العدوى في تلك المنشآت، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأشار "محروس"، إلى أنه لا تهاون في حياة المرضى، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكداً استمرار تلك الحملات التفتيشية على كل المنشآت الطبية الخاصة بمناطق الجمهورية المختلفة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب: "روحانى رجل لطيف جدًا"
» حبس الزوج في واقعة انتحار ربة منزل بالنهضة
» «الزراعة»: استخراج بطاقات للحيوانات مثل المواطنين
» تفاصيل مقتل طفل على يد شقيقته بسبب فيلم هندي
» شاهد.. طاقم الطائرة الروسية المنكوبة في سوريا
» اجتماع عاجل بين "آل الشيخ" و"البدرى" بأمريكا
» هذا الأمر يؤكد على نجاح الإصلاح الاقتصادي
» قريبًا.. نقلة كبيرة في إيرادات قناة السويس
» المتغطي بالجماهير مش عريان
» براءة تامر عبدالمنعم من تهمة الشيك الثاني
» إخلاء سبيل أستاذ جامعي تحرش بفتاة داخل أتوبيس

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر