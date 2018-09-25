الصحة: إغلاق 26 منشأة طبية غير مرخصة بالتجمع الخامس ومدينتي

25 سبتمبر 2018 - 02:42 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 26 منشأة طبية خاصة غير مرخصة بمناطق التجمع الخامس، والرحاب، ومدينتي، في حملة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان له، أن المنشآت غير المرخصة والتي تم إغلاقها عبارة عن عيادات خاصة ومراكز طبية، ومعامل تحاليل ومراكز للأشعة، لافتاً إلى أنه خلال الحملة تم رصد أيضًا العديد من المخالفات الطبية داخل هذه المنشآت، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وقال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنه تم خلال الحملة المرور على 257 منشأة طبية للتأكد من توافر الاشتراطات الطبية بها سواء من حيث التراخيص للمنشأة أو للعاملين بها، فضلًا عن مراجعة كل الاشتراطات الطبية وطرق مكافحة العدوى في تلك المنشآت، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأشار "محروس"، إلى أنه لا تهاون في حياة المرضى، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكداً استمرار تلك الحملات التفتيشية على كل المنشآت الطبية الخاصة بمناطق الجمهورية المختلفة.