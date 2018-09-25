عرفات: النقل البحرى على أولويات الحكومة الفترة المقبلة

25 سبتمبر 2018 - 02:53 م

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالنقل البحري، وهو يحتل قسمًا كبيرًا في رؤية مصر 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة.

وأوضح خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في مشاركته للاحتفال باليوم البحري العالمي 2018 بميناء الإسكندرية إن وزارة النقل قامت بوضع إستراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأكد عرفات أهمية هذا الحدث البحري المهم الذي يعد من أهم الأحداث التي تحتفل بها مصر سنويًا في نفس الموعد.

وتضمنت الإستراتيجية الخطة الزمنية اللازمة لتنفيذها طبقًا للمعايير الدولية في ضوء التكليفات الرئاسية المتعلقة بتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي, وتوظيف الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولة المصرية ممثلة في الموانئ التجارية والتخصصية على سواحل كل من البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس وربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار عبر الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل المختلفة في رؤية متكاملة.