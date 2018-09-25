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22 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي

الرياضة

الزمالك
الزمالك

اميرسعد

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بطولة عربية

علن الجهاز الفني للفريق اللبأول لكمرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستان جروس، قائمة الفريق المسافرة إلى الكويت، غدًا الاربعاء، استعدادًا لمواجهة القادسية الكويتى، الجمعة المقبل، في اياب دور الـ32 للبطولة العربية. وجاءت القائمة على النحو التالي: فى حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد – عمر صلاح فى خط الدفاع : محمود حمدى الونش – محمود علاء – حمدى النقاز – احمد ابو الفتوح – محمد عبد الغنى - بهاء مجدى خط الوسط : فرجانى ساسي – محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – ابراهيم حسن – يوسف اوباما – - محمد ابراهيم – حميد احداد – محمد عنتر – عبد الله جمعه – محمود عبد العاطى دونجا – أحمد مدبولى خط الهجوم : كاسونجو كابونجو - عمر السعيد

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