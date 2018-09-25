مفاجأة بشأن خطاب استقالة رئيس الطب الشرعي

25 سبتمبر 2018 - 05:38 م

فجر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مفاجأة بشأن الخطاب الذي تم تداوله عن استقالة الدكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق.

وأكد وزير العدل أن الخطاب مصطنع وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة، مشيرًا إلى أن الخطاب المنسوب للطب الشرعي وخاتم شعار الجمهورية المنشور على المواقع الالكترونية بشأن استقالة الدكتور هشام عبدالحميد فرج، المدير العام السابق بالطب الشرعي والمنتدب لوظيفة كبير الأطباء الشرعيين، رئيس قطاع الطب الشرعي، غير صحيح.

وقالت وزارة العدل في بيان، إن هذا الخطاب المنشور ثبت من التحقيقات انه مصطنع على مصلحة الطب الشرعي جملة وتفصيلا، كما أن الدكتور هشام عبدالحميد كان يباشر عمله حتى تقديم استقالته والتي تم التحقيق فيها وسؤاله، وأورد في التحقيقات إذ تمت مواجهته بما أورد في استقالته بأن هناك مشاكل إدارية تتصل بالتفويضات الممنوحة لإدارة القطاع على النحو الأمثل.

وأضاف البيان، إنه بناء على ما تقدم فقد صدر قرار وزير العدل بقبول استقالته اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري وعلى الجهات المعنية تسوية حالته طبقا للقانون بناء على طلبه يوم 12 سبتمبر وتكليف الدكتورة سعاد عبدالغفار محمد حسن، المدير العام بالطب الشرعي للقيام بأعمال كبير الأطباء الشرعيين، رءيسا لقطاع الطب الشرعي.