"التنظيم والإدارة": لم نعلن عن تعيينات جديدة بالدولة

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التنظيم والإدارة

الجهاز الادارى

تعيينات

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد مؤخرًا من أنباء بشأن فتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة أكتوبر المقبل.

وأوضح المركز الإعلامى فى بيان له، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي نفى تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية.

وأضاف الجهاز أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينه، لسد الفجوات في الجهاز الإداري بشرط أن يتم إثبات هذا العجز، مشيرا إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وأشار  إلى أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه فى حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل سيتم الإعلان عنها بشرط ألا يتم ذلك قبل الانتهاء من دراسة الفائض والعجز.


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