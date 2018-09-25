2020.. مصر تشهد تطورًا جديدًا بالسكة الحديد

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النقل

السكة الحديد

هشام عرفات

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة تعمل على تطوير خطوط السكة الحديد على مدار العامين، لافتًا إلى أنه بنهاية عام 2020 ستشهد مصر سكة حديد جديدة مختلفة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتغيير الواقع المرير الذى تعانى منه.

وأوضح "عرفات"، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن التطوير يشمل البنية التحتية للسكة الحديد من تغير قضبان لم يتم تغيرها علي مدار عشرات السنين وتحديث وتطوير نظام الإشارات.

وقال إن مصر وقعت عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة  قطارات السكة الحديد، بعد تقدم 7 شركات عالمية وتم تشكيل لجنة فنية لدراسة العروض من قبل القوات المسلحة.

وأضاف أن تقرير التنافسية العالمية الذي صدر منذ أسبوعين أصبحت مصر فيه في قطاع السكة الحديد في المركز الخمسين.


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