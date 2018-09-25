الحكومة تُنهي أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد

25 سبتمبر 2018 - 05:42 م

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزارء ونظيره المجري، والدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي توقيع عقد توريد والتصنيع المشترك لـ1300عربة قطار مكيفة ومميزة للسكة الحديد المصرية بتكلفة تقدر بمليار يورو، حيث وقع عن مصر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد وشركة ترانس ماش الروسية، كما سيتم توقيع عقد التصنيع المشترك بين الشركة الروسية ومصنع 200الحربي الذي سيتم تصنيع العربات بها في مصر وسيتم تمويل الصفقة بقرض من البنك المجري «أكزيم».

وتعد صفقة 1300عربة هي الأضخم في تاريخ السكة الحديد من حيث عدد العربات وتنوعها وقيمتها المالية، كما تتميز بأنها لأول مرة يتم إنشاء خط انتاج للتصنيع في مصر حيث ينص على قيام الشركة الروسية بإنشاء خط إنتاج في مصنع 200 الحربي للتصنيع المشترك للعربات مع الشركة الروسية كما نص الاتفاق على أن نسبة المكون المحلي لاتقل عن 40%. كما تقوم الشركة بتجديد ورش كوم أبوراضي بتكلفة 30 مليون يورو من إجمالي تكلفة الصفقة.

وقسمت السكة الحديد العربات الجديدة إلى 1000عربة للدرجة الثانية المميزة، 210 درجة أولي وثانية مكيفة، بالإضافة إلى 91عربة قوي .

وأضحت مصادر بالسكة الحديد أن الشركة الروسية وافقت على طلب الرءيس عبدالفتاح السيسي بتحويل 500عربة من المميز ليصبحوا مكيفة دون أي زيادة في الأسعار.

وأضافت المصادر- حسب المصري اليوم-، أن العربات سيتم توريدها خلال 4سنوات من بدء دخول العقد حيز التنفيذ، كما أن العقد ينص على مجموعة من الالتزامات في مقدمتها عقود الصيانة وتوفير قطع الغيار لمدة 15سنة.

كانت وزارة النقل قد طرحت في 2014 صفقة توريد 700عربة مميزة وفي 2017 زادت إلى 1300عربة، وأصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرارا في مارس بتشكيل لجنة فنية تضم خبراء فنيين و2من الفنية العسكرية والهيئة الهندسية لفحص العروض والتي بلغت 7عروض عالمية حيث تنافس عليها تحالفات روسية ومجرية وصينية وإيطالية.