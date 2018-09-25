حقيقة تحصيل 30 جنيهًا على الكهرباء لصالح "تحيا مصر"

25 سبتمبر 2018 - 05:43 م

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما أُثير مؤخرًا بشأن صدور قرار من الحكومة خاص بتحصيل 30 جنيهًا على فواتير الكهرباء شهريًا لصالح صندوق "تحيا مصر".

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له اليوم، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنها لم تصدر أي قرارات بشأن تحصيل رسوم جديدة من المواطنين على فاتورة الكهرباء، وتوجيهها لصالح صندوق "تحيا مصر" أو أية جهة أخرى.

وأكدت الوزارة، أن الرسوم المطبقة حاليًا لم يطرأ عليها أي جديد، وأن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء، ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي دون أي زيادة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الآليات لضمان دقة حساب الاستهلاكات، منها التعاقد مع شركة مستقلة لقراءة العدادات القديمة بانتظام ودقة، إضافةً إلى التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع.



