ترامب: نتطلع لعلاقة جيدة مع إيران بشرط

25 سبتمبر 2018 - 05:45 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا مانع من إقامة علاقات جيدة مع إيران مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إقامتها الآن قبل تغيير سياستها في المنطقة.

وقال "ترامب" اليوم، الثلاثاء، على هامش خطابه للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التغيير قبل إمكانية عقد أي لقاء معه.

وأضاف الرئيس الأمريكى، "لن ألتقي بهم قبل أن يغيروا نهجهم، هذا سيحدث، أعتقد أنه ليس أمامهم خيار، نتطلع قدما لإقامة علاقة جيدة مع إيران، لكن هذا لن يحدث الآن".



