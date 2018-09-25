» 27 ديسمبر نظر طعن المتهمين بتنظيم داعش على قوائم الكيانات الإرهابية

25 سبتمبر 2018 - 05:47 م

حددت محكمة النقض موعد الخميس المقبل الموافق 27 ديسمبر كأولى جلسات نظر طعن قرار إدراج المتهمين في القضيتين رقمي 79 لسنة 2017 ، 1000 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة العليا المقيدتين برقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية وبرقم 1 لسنة 2018 كيانات إرهابية.

كشفت التحقيقات مسألة الخلاف داخل تنظيم داعش الإرهابى حول مبادئ قتال العوام أو ما يُعرف بنظرية التترس لأصحابها ابن تيمية، وذلك عقاباَ لهم لامتناعهم عن قتال حكوماتهم ــ الكافرة من وجهة نظرهم أو حسب أدبيات تنظيم داعش ــ وأن مسئولية التنظيم أنتقل من المجموعة الرئيسة إلى مجموعة أخرى أكثر تشدداَ تسيطر فى الوقت الحالى على قيادة التنظيم.

فيما كشفت تحريات الأجهزة المختصة فى القضية 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، أن المتهمين من أعضاء تنظيم «داعش» وبينهم أجانب قرروا خلال الفترة الماضية من مسار وطريقة إدارتهم للتنظيم، وذلك من خلال طرح نظرية أخرى تعطى لقيادات الفصائل والمجموعات القتالية حرية أكبر فى اختيار الأهداف، واختيارهم وانتقاؤهم فى إطار السياسة العامة للتنظيم، التى يحددها القضاة الشرعيين للتنظيم.