شائعة اليوم.. ضريبة 100 جنيه على العمليات الجراحية

25 سبتمبر 2018 - 05:48 م

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء حقيقة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن إصدار وزارة المالية منشورا لكافة المستشفيات لتحصيل ضريبة 100 جنيه من المرضى عند إجراء العمليات الجراحية.

وأوضح المركز الإعلامى أنه تواصل مع وزارة المالية والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، ولم يتم فرض أية ضرائب على إجراء العمليات الجراحية وأن المرضى غير مطالبين بسداد أى ضريبة سواء للطبيب أو مصلحة الضرائب.

وأشارت "المالية" إلى أن ما يتم تحصيله من ضريبة الأطباء والأخصائيين هي مبالغ تحت حساب ضريبة الدخل للمهن غير التجارية طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وهي ضريبة مخصومة تحت الحساب توضع في حساب الطبيب لحين التسوية عند تقديم الإقرار السنوى فى نهاية العام.

وأشارت إلى أن الضريبة موجودة بالفعل ويتم تطبيقها منذ سنوات لكن تم تعديل فئة تحصيل المبالغ تحت حساب الضريبة وفقا للقرار رقم (532) لسنة 2005، ووفقا للقرار رقم 382 لسنة 2018 والذى ينص على تحصيل مبلغ 100 جنيه تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية بعد أن كان المبلغ الذى يتم سداده تحت حساب الضريبة عام 2005 يبلغ 20 جنيها.