» «جوتيريش»: حل الدولتين أصبح بعيد المنال

25 سبتمبر 2018 - 06:00 م

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين أصبح بعيد المنال، مضيفًا أنه يتمنى تعزيز جهود السلام وعلى غرار توقيع اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا.

وقال "ترامب"، خلال افتتاح الدورة الثالثة والسبعون للأمم المتحدة أعمال مداولاتها العامة رفيعة المستوى بمشاركة رؤساء دول وحكومات العالم، إن عملية حفظ السلام فى ليبيريا أنهت عملها بعد عام ونصف، والانتخابات الرئاسية هناك تمثل قصة نجاح، مضيفا أنه على الأمم المتحدة أن تقوم بدور ريادى فى مجال تمكين المرأة والمساواة.

وفى سياق آخر قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إن مستقبلنا على المحك بسبب التغير المناخى، وإنه لا شيء بمنأى من تغير المناخ وعلينا أن نحول من ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئوتين لكى نضمن التقدم وازدهار العالم.

وأضاف جوتيريس، خلال كلمته بافتتاح الدورة الثالثة والسبعون للأمم المتحدة أعمال مدأولاتها العامة رفيعة المستوى بمشاركة رؤساء دول وحكومات العالم، أن نهتم بتغير المناخ، ويسرونا القلق لأن ما يتم لا يكفى لتحقيق تقدم، وعلينا أن نتكاتف معا ولا نعود إلى الانقسامات.