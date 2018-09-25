» تأجيل محاكمة 32 متهمًا ب"خلية ميكروباص ل15 أكتوبر

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تأجيل محاكمة 32 متهمًا في خلية "ميكروباص حلوان"

الإرهاب

قتل

الجنايات

ميكروباص حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة  تأجيل محاكمة 32 متهما قاموا بعمليات ارهابية وقتلوا عمدا ضباط ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة وظابط و8 امناء شرطة من قسم شرطة حلوان  وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، لجلسة 15 أكتوبر لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكانت  النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى في 6 أبريل 2016.


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