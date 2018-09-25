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27 سبتمبر الحكم على أسامة الشيخ في الكسب غير المشروع

قضايا وحوادث

اسامة الشيخ
الشيخ

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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جلسة

الحكم

أسامة الشيخ

سوزان مبارك

الكسب الغير المشروع

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية اليوم، الثلاثاء، بمد أجل الحكم على أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وأسماء ثابت، ابنة عم سوزان مبارك، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ونائب مدير البنك العربي الإفريقي بالإسكندرية، بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 27 سبتمبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، قد أصدرت حكمها في تظلم النيابة العامة رقم 36 لسنة 2016، حصر كسب غير مشروع، والمتهم فيها كل من "منير محمد محمود فهمي، وأسامة عبد الله محمود نصر الشيخ، وأحمد عبد الرحيم الصياد"، بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع، بإلغاء الحكم الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والصادر من هيئة الفحص والتحقيق، وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة، لإحالتها لدائرة أخرى للفصل فيها.



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