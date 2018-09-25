نائب رئيس «دعم مصر» ينفي تمديد الرئاسة

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الحياة السياسية

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رئيس ائتلاف دعم مصر السابق يعلق على فوز «القصبي»

 قال اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونائب رئيس "ائتلاف دعم مصر"، إن الائتلاف سيسعي خلال المرحلة القادمة إلى سن التشريعات التي تخدم المواطن المصري.

ونفي العوضي في تصريح إلى "المصريون" ما يثار حول نية الائتلاف تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، قائلاً: "هذا الاقتراح لم يطرح من قريب أو بعيد داخل ائتلاف دعم مصر ".

وأكد العوضي أن "ائتلاف دعم مصر سيسعى خلال دور الانعقاد القادم إلى الإسراع في إصدار قانون المحليات تمهيدًا لإجرائها في الثلث الأول من العام القادم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وحذر العوضي، المواطنين من الانسياق وراء الشائعات  التي تهدد الأمن القومي لمصر، قائلاً: "يجب أن تقف مصر صفًا واحدًا خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي شهد عهده العديد من الإنجازات في مصر على الصعيدين الداخلي والخارجي، والذي يسعى إلى بناء مصر القوية خلال الفترة القادمة".

وأشار العوضي إلى أن "اختيار النائب عبدالهادي القصبي لرئاسة ائتلاف دعم مصر جاء بالتزكية لدوره الوطني الكبير، ولكونه شخصية تستحق قيادة الائتلاف عن جدارة والكل يعلم تاريخه الجيد ونضاله في حب مصر".
ولفت إلى أن "ائتلاف دعم مصر اختار 6 نواب لرئيس الائتلاف، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 8 خلال الفترة القادمة".



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