  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:14 م
بحث متقدم
أرشيفية

قريبًا.. نقلة كبيرة في إيرادات قناة السويس

أرشيفية

اجتماع عاجل بين "آل الشيخ" و"البدرى" بأمريكا

السيسي وسكرتير الأمم المتحدة

بالصور.. تفاصيل لقاء«السيسي» بأمين عام الأمم المتحدة

ترامب

ترامب: على هذه الدول أن تدفع مقابل حمايتها

صورة الطفل

طفلة تقتل شقيقها وتخفي الجثة أسفل السرير

صلاح والجماهير

المتغطي بالجماهير مش عريان

الدكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق

مفاجأة بشأن خطاب استقالة رئيس الطب الشرعي

"مش دافعين".. حملة لأهالي شبرا ردًا على زيادة فواتير الكهرباء

حقيقة تحصيل 30 جنيهًا على الكهرباء لصالح "تحيا مصر"

أرشيفية

الحكومة تُنهي أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد

محافظة شمال سيناء

شمال سيناء: لا صحة لتأجيل الدراسة

تجديد حبس شادي الغزالي حرب

قضايا وحوادث

الناشط السياسي، شادي الغزالي حرب
شادي حرب

متابعات: عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس شادي الغزالي حرب

#

"صلاح حرب" يوجه رسالة للنائب العام حول "شادى"

#

تجديد حبس «شادي الغزالي حرب» 15 يومًا

#

الأسواني يوجه رسالة قاسية بسبب "الغزالي حرب"

حبس

نشر اخبار كاذبة

تجديد

شادى الغزالى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس شادى الغزالى حرب، 15 يومًا؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. طاقم الطائرة الروسية المنكوبة في سوريا
» هذا الأمر يؤكد على نجاح الإصلاح الاقتصادي
» براءة تامر عبدالمنعم من تهمة الشيك الثاني
» إخلاء سبيل أستاذ جامعي تحرش بفتاة داخل أتوبيس
» محمود مسلم: ترامب لا يخدم أحدًا بلا مقابل
» تجديد حبس شادي الغزالي حرب
» شمال سيناء: لا صحة لتأجيل الدراسة
» «جوتيريش»: حل الدولتين أصبح بعيد المنال
» 27 سبتمبر الحكم على أسامة الشيخ في الكسب غير المشروع
» تأجيل محاكمة 32 متهمًا ب"خلية ميكروباص ل15 أكتوبر
» 27 ديسمبر نظر طعن المتهمين بتنظيم داعش على قوائم الكيانات الإرهابية

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار