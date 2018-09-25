» إخلاء سبيل أستاذ جامعي تحرش بفتاة داخل أتوبيس

25 سبتمبر 2018 - 06:40 م

أخلى قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، سبيل أستاذ جامعي، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك في اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات داخل "الأتوبيس".

وكانت نيابة أكتوبر قد أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجريها، بعدما أسندت إليه تهمة التحرش الجنسي.

والبداية كانت بتقدم المجني عليها ببلاغ يفيد تعرضها لواقعة تحرش جنسي ولفظي من قبل أحد الأشخاص، أثناء استقلالها إحدى المواصلات العامة "الأتوبيس"، وبعمل التحريات تبين أنه أستاذ جامعي.

وأكدت المجني عليها تعرضها من قبل المتهم إلي تحرش جنسي بملامسته بعض الأجزاء الحساسة بجسدها.



