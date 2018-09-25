  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:15 م
بحث متقدم
أرشيفية

قريبًا.. نقلة كبيرة في إيرادات قناة السويس

أرشيفية

اجتماع عاجل بين "آل الشيخ" و"البدرى" بأمريكا

السيسي وسكرتير الأمم المتحدة

بالصور.. تفاصيل لقاء«السيسي» بأمين عام الأمم المتحدة

ترامب

ترامب: على هذه الدول أن تدفع مقابل حمايتها

صورة الطفل

طفلة تقتل شقيقها وتخفي الجثة أسفل السرير

صلاح والجماهير

المتغطي بالجماهير مش عريان

الدكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق

مفاجأة بشأن خطاب استقالة رئيس الطب الشرعي

"مش دافعين".. حملة لأهالي شبرا ردًا على زيادة فواتير الكهرباء

حقيقة تحصيل 30 جنيهًا على الكهرباء لصالح "تحيا مصر"

أرشيفية

الحكومة تُنهي أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد

محافظة شمال سيناء

شمال سيناء: لا صحة لتأجيل الدراسة

إخلاء سبيل أستاذ جامعي تحرش بفتاة داخل أتوبيس

قضايا وحوادث

ضبط طالب تحرش بربة منزل ببني سويف
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

إخلاء سبيل 3 متهمين بالمحور الإعلامي للإخوان

#

تأييد إخلاء سبيل متهمى رشوة جهاز الشروق

#

إخلاء سبيل ضابط وآخرين فى هروب عصابة "البروفيسور"

#

إخلاء سبيل 13 شخصًا في "مذبحة الرحاب"

إخلاء سبيل

التحرش

تحقيقات

أستاذ جامعي

أخلى قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، سبيل أستاذ جامعي، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك في اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات داخل "الأتوبيس".

وكانت نيابة أكتوبر قد أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجريها، بعدما أسندت إليه تهمة التحرش الجنسي.

والبداية كانت بتقدم المجني عليها ببلاغ يفيد تعرضها لواقعة تحرش جنسي ولفظي من قبل أحد الأشخاص، أثناء استقلالها إحدى المواصلات العامة "الأتوبيس"، وبعمل التحريات تبين أنه أستاذ جامعي.

وأكدت المجني عليها تعرضها من قبل المتهم إلي تحرش جنسي بملامسته بعض الأجزاء الحساسة بجسدها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. طاقم الطائرة الروسية المنكوبة في سوريا
» هذا الأمر يؤكد على نجاح الإصلاح الاقتصادي
» براءة تامر عبدالمنعم من تهمة الشيك الثاني
» إخلاء سبيل أستاذ جامعي تحرش بفتاة داخل أتوبيس
» محمود مسلم: ترامب لا يخدم أحدًا بلا مقابل
» تجديد حبس شادي الغزالي حرب
» شمال سيناء: لا صحة لتأجيل الدراسة
» «جوتيريش»: حل الدولتين أصبح بعيد المنال
» 27 سبتمبر الحكم على أسامة الشيخ في الكسب غير المشروع
» تأجيل محاكمة 32 متهمًا ب"خلية ميكروباص ل15 أكتوبر
» 27 ديسمبر نظر طعن المتهمين بتنظيم داعش على قوائم الكيانات الإرهابية

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار