المتغطي بالجماهير مش عريان

25 سبتمبر 2018 - 06:44 م

مساندة الجمهور لـ"صلاح" تحقق له الانتصار على "الجبلاية".. وهجوم على "السعيد" بسبب نجلاء فتحى



هاشتاج مسيء لـ"شيرين" بسبب "الهضبة".. و"أبو تريكة" يحظى بدعم غير مسبوق ويلقب بـ"إرهابي القلوب"

ناقد فني: القاعدة الجماهيرية للفنانين تجعل انتقادهم ليس بالأمر السهل

ناقد رياضي: "أمر طبيعي وهناك استثناءات"

تعرض الكثير من مشاهير الرياضة والفن لأزمات عديدة، لكن الأمر اللافت أن الجماهير التى تعشقهم تقف بالمرصاد لكل من يحاول أن يقترب من نجومهم المفضلين، وقد يصل الأمر بتدشين هاشتاجات مسيئة ضد من يحاول أن ينال منهم، كنوع من العقاب الشعبى لهم وتعبير صادق عن محبتهم.

وفى السطور التالية ترصد "المصريون"، أهم المعارك التى خاضها نجوم الرياضة والفن، وكأن الجمهور رأس الحربة المدافع الأول عنهم، خاصة أن الكثير من هؤلاء كان يرفض التعليق على الهجوم الذى يتعرضون له من خصومهم.

هجوم جماهيرى على "فجر السعيد" انتصارًا لـ"نجلاء فتحى"

شنت الجماهير هجومًا حادًا على الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد هجومها على الفنانة نجلاء فتحى، ووجه لها بعض المشاهير والجماهير المحبة لـ"فتحى" رسائل تهديد كان أبرزها: "يا فجر احذرى الفنانين، والجمال المصرى طبيعى، مش زى النفخ والعبى فى حتة تانية بعيدًا عن المصريين ومحدش يقرب مننا لأننا قيمة كبيرة جدًا وخط أحمر".

بينما أكد الكثير من جمهور الفنانة القديرة، أنهم مسئولون عن الرد على أى اعتداء عليها وما يقومون به تجاه "السعيد" رد اعتبار وعليها التوقف عنه، لافتين إلى أن نجلاء فتحى ستظل جميلة الجميلات ولا ننظر لهذه التفاهات.

وكانت فجر السعيد كتبت، عبر صفحتها: "عزيزتى نجلاء فتحى أسطورة الجمال فى السبعينيات، نصيحة من القلب، لا تنشرى لكِى صورًا فى هذه المرحلة من عمركِ، ودعى جمهوركِ يعيش على صوركِ القديمة، أو اسألى زميلاتكِ كيف حافظن على جمالهن، واتبعى نصائحهن، وعودى للظهور بلوك قريب للسابق، ولكن بعمركِ الحالي".

جمهور "زينة" ينتصر لها على "أحمد عز"

طالبت الفنانة زينة "بوست" من جمهورها مساندتها فيما وصفته بالحرب مع الفنان أحمد عز لنسب طفليهما، عقب انتشار خبر زواجهما عرفيًا وهو ما نفاه "عز".

ونشرت "زينة" عبر حسابها على "إنستجرام" موعد الجلسة النهائية فى قضيتها مع "أبو الأولاد" كما تقول.

وقالت: "أنا رميت حمولى عليك يارب"، مطالبة الفانز بألا يحرموها من الدعاء لها بظهور الحقيقة، الأمر الذى جعل محبيها يهاجمون "غز" بألفاظ وشتائم لم تنته".

وتحولت صفحة زينة، إلى ساحة معركة بين الفانز المؤيد لها والمؤيد لـ "عز"، واستمر التراشق بالألفاظ بين جمهور النجمين، حول ما إذا كان موقف الفنانة زينة مجرد ادعاءات كيدية لتنال من رصيد جماهيرية عز، وبين مناصرين لموقفها ومطالبين عز بالاعتراف بأولاده منها.

شيرين رضا والأذان

وقف جمهور السوشيال ميديا بجوار شيرين رضا، لمساندتها فى أزمتها بعد تعليقاها على صوت الأذان، حيث قطعت وزارة الأوقاف الجدل وأوضحت عدم تخطيها حدود الإسلام بهذا الانتقاد لصوت المؤذن.

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى فيديو للشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، وهو يعلق على أصوات الأذان العالية المزعجة، حيث رد على المذيع بعدما سأله عن أصوات الأذان المصدرة للضجيج فقال: "اللى نايم طول النهار ويطلع قبل الفجر بساعة يهبهب.. لا يحترم الناس ولا المريض ولا النائم" ووصف ذلك بالغوغائية.

وتعليقًا على هذا الجدل ردت وزارة الأوقاف، على حديث شيرين، فقال جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: لا يمكن ما قالته أن يعبر عن نكران للأذان .. ونحن تفهمنا فى وزارة الأوقاف كلام الفنانة شيرين رضا.. فما قالته ما هو إلا غيرة منها زائدة على الدين".

وجاء ذلك بعدما أثارت تصريحات الفنانة شيرين رضا، جدلاً واسعًا بوسائل التواصل بعد إذاعة حلقتها مع المذيعة سمر يسري، فى برنامجها "أنا وأنا"، معلقة على أصوات بعض المؤذنين قائلة: "الراجل اللى بيجعرلى فى الميكرفون ده، هو أنت مش سامع صوتك ولا أنت قاصد تعمل كده؟.. دى أسئلة عندي، هو فين قرار توحيد الأذان؟..".

جمهور "الهضبة" يهاجم شيرين عبد الوهاب

شن جمهور الفنان عمرو دياب، حملة هجوم ضارية على الفنانة شيرين عبدالوهاب، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيما يشبه مظاهرة إلكترونية، وذلك بعد انتشار فيديو للفنانة شيرين من فرح الفنانة كندة علوش والفنان عمرو يوسف، ألمحت فيه بعبارات اعتبرها جمهور عمرو دياب بأنها تمس الهضبة ".

وقالت شيرين خلال الفيديو: "مصر ما فيهاش غير اتنين تامر حسنى ومحمد حماقى والتانى كبر وراحت عليه"، فى تلميحات فسرها متداولو الفيديو على أنها تمس الهضبة عمرو دياب وتسىء إليه.

وامتلأت صفحة شيرين بعبارات استهجان، تحت عنوان "عمرو دياب خط أحمر"، ممن وصفوا أنفسهم بأنهم "عشاق عمرو دياب"، وليس مجرد جماهيره، بل وتصدر هاشتاج مسئ لشيرين بسبب هجومها عليه.

وطالبت الجماهير، شيرين عبد الوهاب، بضرورة الإسراع فى تقديم الاعتذار للفنان الكبير عمرو دياب، حفاظًا على مكانتها وعلى جمهورها، خاصة أن دياب التزم الصمت ولم يرد عليها.

حسام حسن

احتشد عدد من جماهير المصرى البورسعيدى، أمام مديرية أمن بورسعيد، للتضامن مع حسام حسن المدير الفنى للفريق على خلفية قرار النيابة بضبطه وإحضاره بسبب اعتدائه على رقيب شرطة فى مباراة غزل المحلة.

ورفعت جماهير المصرى البورسعيدى ?فتات تؤيد وتتضامن مع العميد من أجل إنهاء الأزمة.

وتقدم رقيب شرطة ببلاغ للنيابة العامة ضد حسام حسن ومعاونه يتهمه بالاعتداء عليه عقب مباراة غزل المحلة.

أعرب حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى، عن شكره وتقديره إلى جماهير بورسعيد بعد الموقف الطيب وذلك بجمع مبلغ العقوبة الموقعة عليه بالعملات المعدنية تضامنًا معه ورفضها لقرارات لجنه المسابقات، وهو ما أسعده كثيرًا، مؤكدًا أن ما فعله كان دفاعًا عن عامل غرفة الملابس ودفاع عن كرامته بعد الاعتداء عليه من الحارس الاحتياطى لفريق غزل المحلة.

محمد أبو تريكة

تحدث محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى التاريخى، ومعشوق جماهير القلعة الحمراء، عن الحملة التى أطلقتها مجموعة من مشجعى المنتخب المصرى من أجل عودته من الاعتزال وضمه إلى قائمة المنتخب ليشارك فى كأس العالم الماضى التى أقيمت بروسيا.

ووقفت الجماهير بجانب أبو تريكة، فى قضية التحفظ على أمواله، ولقبته بإرهابى القلوب، وأكد أسطورة النادى الأهلى السابق أبو تريكة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن مشاعر الجماهير طيبة ويشكر الجميع عليها ولكنه لا يمكن أن يقوم بسرقة مجهود الآخرين، مشيراً إلى أن لاعبى المنتخب الحاليين يستحقوا التواجد وحدهم فى هذا الحدث.

وكانت العديد من الجماهير المصرية قد أطلقت هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعى تويتر للمطالبة بعودة أبو تريكة للمشاركة مع المنتخب.

مساندة "متعب" للعودة إلى الملاعب

تظل اشتعال الأزمات فى الوسط الرياضى هى الحديث المسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لذا تفاعل الجماهير المحبة للاعب المصرى عماد متعب، مع أزمته فى النادى الأهلي.

ودشّن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج لمساندة عماد متعب، وحمل اسم "متعب فى القلب"، وحقق أكثر من 5000 تغريدة فى فترة قصيرة، وأعرب جمهور نجم الأهلى عن تضامنهم معه؛ فى ظل جلوسه على مقاعد البدلاء واستبعاده من المشاركة فى مباراة الأهلى وروما الودية، بناء على قرار من المدير الفنى للفريق حسام البدرى.

وكان عماد متعب، قد ابتعد عن المشاركة بشكل أساسى مع الأهلي، وعلى الرغم من مشاركاته القليلة، إلا أنّها دائمًا ما تكون مؤثرة ويُحرز أهدافًا مهمة، مثل قيادته للأهلى المصرى للفوز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى فى تاريخ النادي.

الجماهير تثأر لـ"صلاح" من "الجبلاية"

فى أول رد فعل سريع على تغريدة محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى، بشأن أزمته مع اتحاد الكرة المصرى قامت الجماهير بمساندة اللاعب بعدما دشنت هاشتاج بعنوان "ادعم محمد صلاح".

أثارت أزمة "صلاح" عاصفة من الغضب والاستياء بين عدد كبير من مشجعى الكرة المصرية، وجاءت ردود أفعالهم الغاضبة لتعبر عن انحيازهم للنجم المصري.

وجاءت أغلب التغريدات والتدوينات مساندة للنجم العالمى، حيث طالبت الجماهير بضرورة احترام نجوميته واحترافيته قائلين: "كيف يكون هناك أزمة مع لاعب مصرى حقق جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى ومرشح لجائزة الأفضل فى أوروبا بجانب كرستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

وطالبت الجماهير اتحاد الكرة، بالتعامل مع الأزمة باحترافية والنظر إلى مصلحة اللاعب وتحقيق مطالبة فى حدود المسموح.

كما دشنوا هاشتاج للمطالبة باستقالة مجلس "الجبلاية" تحت عنوان "استقالة اتحاد الكرة مطلب شعبي"، والذى لقى تفاعلا بصورة كبيرة، ليحتل قائمة التريندات الأكثر تداولا فى مصر.

واتهم جمهور السوشيال ميديا، وعُشاق كرة القدم الاتحاد، بالتسبب فى العديد من الإخفاقات فى الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أنه كان يجب إقالته بعد توديع مصر لبطولة كأس العالم الأخيرة، والتى كانت مُقامة فى روسيا.

وقال صلاح عبر بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "بالتأكيد لا أريد الدخول فى صراعات أو مشاكل، لكن لابد من سماع وجهة نظرى، وأنا لا أتحدث باسمى كصلاح فقط".

نقاد:

من جانبه قال الناقد الفنى رامى الرازق، إن أى فنان له قاعدة جماهيرية سواء فى مصر أو خارجها يجعل انتقاده أمر ليس بالسهل لأن هذا الجمهور العاشق لديه مشاعر متطرفة تجاه من يحب من الوسط.

وأضاف الرازق فى تصريح لـ"المصريون": "ليست مصر فقط التى تحتوى على جمهور يساند فنانًا بعينه لكن الأمر ينطلق إلى الفنانين العالمين الذين يجدون أسبابًا ومبررات لمن يؤيدون حتى بعد اعترافه على نفسه مثلاً بالتحرش فيقولون لم يكن فى وعيه مما يجعل هذه الأعذار والمبررات جزءًا من محافظتهم على صورته بداخلهم مما يشبع لديهم غريزة معينة سواء حبًا لأعماله أو لمواقفه الفينة".

وتابع الناقد الفنى: "هذا الأمر موجود فى الخارج بنطاق أوسع فهذه غريزة معينة لكنها تكون زيادة فى الشخصيات الشهيرة لأسباب داخلية ومن داخلهم فهم يعلمون أن الدفاع الأعمى خاطئ لكنهم متمسكون به إلى أبعد حد.

واختتم كلامه قائلاً: "ففى واقعة الأذان التى اندلعت مع الفنانة شيرين رضا انتصر لها محبوها قبل أن تبدى الأوقاف رأيها أو حتى يظهر فيديو الشيخ الشعراوى مما يدل على أن الدفاع ليس دفاعًا حقيقيًا لكنه لتحسين الصورة الداخلية تجاه هذا الفنان، مع العلم أن القاعدة الجماهيرية العريضة على السوشيال ميديا لأى فنان تظهر لمساندته فى جميع مواقفه لكنى أرى أن شيرين رضا ليس من حقها الحديث عن الأذان لأن دار الإفتاء إذا أرادت إلغاء الأذان ستفعل دون النظر إلى رأى فنان أو غيره.

ويقول الناقد الرياضى علاء عزت، إن مساندة الجمهور للاعب أو شخصية رياضية أمر طبيعى، فمن قديم الأزل تساند الجماهير نجومها دون النظر لأى أغراض شخصية أو انتماءات.

وأضاف "عزت" فى تصريح لـ"المصريون": " على مر العصور الشخصية الوحيدة التى لاقت أعرض قاعدة جماهيرية هو اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحرتف بين صفوف ليفربول الإنجليزى فهو حالة استثنائية لأنه حقق أحلام جماهير مصر منذ انطلاق اللعبة لأن هذه الجماهير كانت تتمنى أن ترى لاعبًا مصريًا فى أكبر دوريات العالم مثل باقى الدول العربية التى تفتخر بلاعبيها فى هذه الدوريات".

وتابع: "مساندة الجمهور للاعب مثل أبو تريكة ومطالبته بالعودة من الاعتزال للمشاركة فى مونديال كأس العالم بروسيا هى عاطفة وحب للاعب فالجماهير يمكنها أن تغض نظرها عن أى خطأ يصدر من اللاعب فهو بالنسبة للجمهور الأهلاوى أيقونه وحالة خاصة لأنه أكثر لاعب بعد الخطيب يحظى بهذه الشعبية وكذلك التعاطف".

وأشار الناقد الفنى، إلى أن دعم الجماهير لم يتوقف عند نجوم الرياضة لكن نجده فى الفن وكذلك رأينا مصطلح جماهيرى لبعض الفنانين مثل ألتراس الهضبة وحماقى وغيرهما من الفنانين، فنرى أكثر صفحات السوشيا ميديا جماهيريًا لنجوم الفن والرياضة، فعندما يتم اتهام ميسى بالتهرب الضريبى تجد جماهير الريال تسانده ونفس الأمر لرونالدو، فأمر تفاعل الجماهير مع نجوم الفن والرياضة طبيعى على مر التاريخ، لكن هناك حالات استثنائية تجد تراجعًا فى جماهيريتها ومساندة الجمهور.

واختتم تصريحاته قائلاً: "فى الماضى ارتبط التفاعل مع الشخصية الرياضية بلون القميص الذى يلعب له فهذه الأمور تغيرت لأن الوقت الحالى مساندة الجمهور وتأييده للاعب مرتبط بحجم اللاعب ومكانته لديه، حتى أنه يسانده فى أزماته مع نادية".



