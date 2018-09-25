» محمود مسلم: ترامب لا يخدم أحدًا بلا مقابل

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محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في افتتاح الدورة الـ73 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة لا يوجد به جديد عن العام الماضي، بخلاف اختلاف موقفه من كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن موقف ترامب من إيران أصبح أكثر عنفًا.

وأضاف "مسلم"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن موقف ترامب في الحرب على الإرهاب ثابتًا، موضحًا أن ترامب رئيس يثير الجدل داخل أمريكا.

وذكر "مسلم"، أن ترامب أكد بشكل واضح خلال خطابه أنه لن يحمي أو يدعم أحد إلا بمقابل، متابعًا "ترامب أشار في خطابه إلى أنه نفذ وعده ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس".


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