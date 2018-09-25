» هذا الأمر يؤكد على نجاح الإصلاح الاقتصادي

25 سبتمبر 2018 - 06:51 م

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع تحويل محفل الجمعية العامة بالأمم المتحدة إلى إضافة قوية للدولة المصرية، وليس فقط بمشاركته بالجمعية، ولكن بلقاءاته الثنائية.

وأضاف "مسلم"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة لقاءات جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه رئاسة مصر، موضحًا أن المشاركة الأولى والثانية للرئيس السيسي بالجمعية العامة للأمم المتحدة كانت تدافع مصر عن موقفها، ولكن الآن مصر أصبحت تطرح رؤيتها في قضايا دولية، متابعًا "انتقلت الأمور من دولة تدافع عن نفسها إلى دولة تطرح رؤيتها وتشارك في حل مشاكل الدول الأخرى".

وأكد "مسلم"، أن الاستثمار لا يغيب عن عقل الرئيس السيسي، وعقد لقاءات كثيرة مع كبار المستثمرين في أمريكا، منوهًا إلى أن هناك حماس كبير من المستثمرين الأمريكان للاستثمار في مصر.

وذكر أن حماس المستثمرين الأمريكان للعمل في مصر يؤكد على نجاح الإصلاح الاقتصادي المصري.