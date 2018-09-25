» براءة تامر عبدالمنعم من تهمة الشيك الثاني

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قضايا وحوادث

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تامر عبدالمنعم

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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تامر عبدالمنعم

شيك بدون رصيد

قضت محكمة جنح الدقي الدائرة الثالثة، الْيَوْمَ الثلاثاء، بعدم جواز إقامة دعوى الشيك الثاني المقامة ضد الفنان تامر عبدالمنعم من قبل المطرب محمد فؤاد، بشأن مسلسل "الضاهر"، ما يعنى براءته من التهمة المنسوبة إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين البدري.

وكان المطرب محمد فؤاد قد تقدم بدعوى إصدار شيكات بدون رصيد ضد تامر عبدالمنعم منذ أكثر من عام ونصف العام بصفته منتج العمل؛ وحصل علي حكم بحبسه 3 سنوات في دعوى الشيك الأول، وفشلت جميع محاولات الصلح بين الطرفين، لأن الشيك كان قد تم تحريره لضمان حصول فؤاد على دفعات من أجره لحين استكمال التصوير نهائيا، غير أن المسلسل توقف تصويره لاعتراض إحدى الجهات الأمنية لحين إجراء تعديلات بالنص، ما دفع المتهم لمطالبة فؤاد بالشيكات المحررة بإنذار رسمي، إلا أن الأخير رفض وقام برفع الدعويين، علما بأن تصاريح العمل قد صدرت بالموافقة على تصوير العمل بعد الدخول في درجات التقاضي.


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