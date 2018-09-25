ترامب: على هذه الدول أن تدفع مقابل حمايتها

25 سبتمبر 2018 - 06:57 م

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه سيسعى إلى مراجعة المساعدات التي تقدمها واشنطن للدول الأخرى والدعم المادي الذي توفره للمنظمات الدولية.

وأكد ترامب، بحسب شبكة "سى إن إن"، أن واشنطن تقدم المساعدة لدول أخرى دون مقابل تقريبًا، لافتًا إلى ضرورة أن تدفع الدول الأخرى القدر الكافي من المال و"العادل" مقابل حماية أمريكا لها.

وشن الرئيس الأمريكي هجومًا جديدًا على إيران، إذ أكد أن القادة الإيرانيين ينشرون الفوضى والقتل والدمار، ولفت إلى أن طهران هي الراعية الأولى للإرهاب.

وفي هذا السياق، دعا ترامب دول العالم للانضمام إلى أمريكا بفرض عقوبات اقتصادية على إيران، وأشاد بقرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي اتخذه في مايو الماضي.