طفلة تقتل شقيقها وتخفي الجثة أسفل السرير

25 سبتمبر 2018 - 07:03 م

في واقعة هي الأغرب من نوعها وبسبب "ريموت" التليفزيون قامت طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، تسكن بمنطقة عزبة الهجانة، في مدينة نصر، بقتل شقيقها الأصغر، في مشاجرة بينهما بسبب الاستحواذ على الـ"ريموت".

وكشفت التحقيقات، عن أن الصغيرة سددت طعنة بمفك في قلب شقيقها، وعندما فارق الحياة قامت بوضعه داخل ملاءة سرير وأخفت الجثة أسفل السرير، وعندما سألها الأب عن المجنى عليه أبلغت والديها باختفاء شقيقها، وأنها لم تشاهده منذ ساعات، وأثناء بحث الأسرة عن الصغير اكتشفوا أنه جثة هامدة أسفل السرير فأبلغوا الشرطة.

من ناحيته قام المقدم خالد سيف، رئيس مباحث مدينة نصر، باستدعاء الأب والأم والطفلة وقام باستجوابهم، ولاحظ رئيس المباحث ارتباك الطفلة أثناء الحديث وتغيير أقوالها أكثر من مرة، وتمت إعادة استجواب الطفلة التي انهارت في البكاء واعترفت بارتكاب الواقعة، وأكدت أنها دخلت في مشادة كلامية مع شقيقها بسبب استحواذه على "ريموت" التليفزيون، وأنها طلبت منه أن يتركها تشاهد أحد الأفلام في حين أصر هو على مشاهدة الكارتون، ما جعلها تحضر "مفكا" من المطبخ هددت به شقيقها المجنى عليه لكن يدها خانتها ودون أن تدرى استقر المفك في قلب الضحية لتنتهي حياته وتصعد روحه إلى بارئها.