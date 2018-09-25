بالصور.. تفاصيل لقاء«السيسي» بأمين عام الأمم المتحدة

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الأمم المتحدة

السيسي

تفاصيل

لقاء

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، أنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء بالأمين العام مجدداً، مثمنا ما يبذله من جهود منذ توليه منصبه خاصة فى ظل مساعيه لإصلاح الأمم المتحدة، ولاسيما ما يتعلق بإعطاء الأولوية لجهود الوقاية من النزاعات، وتفعيل المنظومة التنموية، كما أكد دعم مصر لجهود الأمم المتحدة فى تحقيق السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن حرصها على استمرار التنسيق والتشاور مع المنظمة الأممية لدفع وتعزيز دورها.

ومن جانبه أعرب سكرتير عام الأمم المتحدة عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، خاصة خلال رئاستها العام الجاري لمجموعة الـ 77، فضلاً عن المشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة، مؤكداً دور مصر المحوري فى الشرق الأوسط، والحرص على تعزيز ودفع التعاون بين مصر والمنظمة لإرساء الأمن والسلام وتحقيق التنمية فى المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمى أنه تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على صعيد الأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، وبخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع فى كل من سوريا وليبيا واليمن، حيث استعرض السكرتير العام للأمم المتحدة الجهود التي تقوم بها المنظمة الأممية للتوصل لحلول سياسية لمختلف تلك الأزمات، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين مصر والأمم المتحدة إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.

وأعرب "السيسي" عن مساندة مصر لجهود الأمم المتحدة، مشيراً إلى المساعي التي تبذلها مصر دعماً لتلك الجهود، فى ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التى تنادى بأهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدول، وصون مقدرات شعوبها ودعم مؤسساتها الوطنية.

كما استعرض الرئيس الجهود المصرية لاتمام عملية المصالحة الفلسطينية باعتبارها عاملاً هاماً يساعد فى إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للمقرارات والمرجعات الدولية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.



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