  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:15 م
بحث متقدم
أرشيفية

قريبًا.. نقلة كبيرة في إيرادات قناة السويس

أرشيفية

اجتماع عاجل بين "آل الشيخ" و"البدرى" بأمريكا

السيسي وسكرتير الأمم المتحدة

بالصور.. تفاصيل لقاء«السيسي» بأمين عام الأمم المتحدة

ترامب

ترامب: على هذه الدول أن تدفع مقابل حمايتها

صورة الطفل

طفلة تقتل شقيقها وتخفي الجثة أسفل السرير

صلاح والجماهير

المتغطي بالجماهير مش عريان

الدكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق

مفاجأة بشأن خطاب استقالة رئيس الطب الشرعي

"مش دافعين".. حملة لأهالي شبرا ردًا على زيادة فواتير الكهرباء

حقيقة تحصيل 30 جنيهًا على الكهرباء لصالح "تحيا مصر"

أرشيفية

الحكومة تُنهي أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد

محافظة شمال سيناء

شمال سيناء: لا صحة لتأجيل الدراسة

اجتماع عاجل بين "آل الشيخ" و"البدرى" بأمريكا

الرياضة

أرشيفية
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

«آل الشيخ» لـ«صلاح»: الغرور مقبرة النجوم

#

الرئيس يستقبل "بن زايد" اليوم

#

" شاهين" يطالب بتحويل الأزهر إلى جامعة مختلطة

#

«يعقوب» يشتبك مع «الدعوة السلفية».. والأخيرة ترد

أعلنت قناة نادى "بيراميدز"، عقد اجتماع عاجل بين تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، حسام البدرى، رئيس النادى، حيث يطير الأخير إلى أمريكا خلال الفترة المقبلة لعقد اللقاء.

وكانت قناة "بيراميدز" أعلنت أن تركي آل الشيخ مالك النادي اتخذ قرارا نهائيًا بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.

وفى وقت سابق، رفض "البدرى" التعليق على الأحداث الأخيرة لحين اجتماعه مع "آل الشيخ"، مؤكدًا ضرورة الاستمرار والحفاظ على هذا المشروع الناجح في الدوري، الذي يحسب له والذى اثبت قدرته الكبيرة على العمل تحت ضغوط، وأفكاره التى أتت بثمارها بشكل كبير على الكرة المصرية حتى الآن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. طاقم الطائرة الروسية المنكوبة في سوريا
» هذا الأمر يؤكد على نجاح الإصلاح الاقتصادي
» براءة تامر عبدالمنعم من تهمة الشيك الثاني
» إخلاء سبيل أستاذ جامعي تحرش بفتاة داخل أتوبيس
» محمود مسلم: ترامب لا يخدم أحدًا بلا مقابل
» تجديد حبس شادي الغزالي حرب
» شمال سيناء: لا صحة لتأجيل الدراسة
» «جوتيريش»: حل الدولتين أصبح بعيد المنال
» 27 سبتمبر الحكم على أسامة الشيخ في الكسب غير المشروع
» تأجيل محاكمة 32 متهمًا ب"خلية ميكروباص ل15 أكتوبر
» 27 ديسمبر نظر طعن المتهمين بتنظيم داعش على قوائم الكيانات الإرهابية

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار