اجتماع عاجل بين "آل الشيخ" و"البدرى" بأمريكا

25 سبتمبر 2018 - 08:04 م

أعلنت قناة نادى "بيراميدز"، عقد اجتماع عاجل بين تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، حسام البدرى، رئيس النادى، حيث يطير الأخير إلى أمريكا خلال الفترة المقبلة لعقد اللقاء.

وكانت قناة "بيراميدز" أعلنت أن تركي آل الشيخ مالك النادي اتخذ قرارا نهائيًا بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.

وفى وقت سابق، رفض "البدرى" التعليق على الأحداث الأخيرة لحين اجتماعه مع "آل الشيخ"، مؤكدًا ضرورة الاستمرار والحفاظ على هذا المشروع الناجح في الدوري، الذي يحسب له والذى اثبت قدرته الكبيرة على العمل تحت ضغوط، وأفكاره التى أتت بثمارها بشكل كبير على الكرة المصرية حتى الآن.