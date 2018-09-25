قريبًا.. نقلة كبيرة في إيرادات قناة السويس

25 سبتمبر 2018 - 08:06 م

أكد رئيس جهاز التمثيل التجاري في مصر أحمد عنتر، أن حكومتي مصر وباكستان تتطلعان لتحقيق تعاون مشترك من خلال ربط قناة السويس بميناء جوادار الباكستاني.

وأوضح عنتر وفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة، أن هذا الربط سيتم على غرار الممر التجاري الرابط بين الصين وباكستان والذي ساهم في مضاعفة حركة التجارة بين البلدين.

وأضاف رئيس جهاز التمثيل التجاري في مصر أن قناة السويس المصرية وميناء جوادار الباكستاني من أهم الموانئ على طريق الحرير البحري، وهو ما يمثل فرصة هائلة لتعزيز سبل التعاون بين مصر وباكستان في مجالات التبادل التجاري.

وذكر أحمد عنتر أن أحدث التقارير الصادرة عن حركة التجارة بين مصر وباكستان تفيد بأن حجم التجارة بين البلدين بلغ 200 مليون دولار خلال عام 2017 بفائض تجاري لصالح مصر يصل إلى 30 مليون دولار، وهو ما يعد رقما متواضعا بالنظر إلى مستوى التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز التعاون مع باكستان خاصة في مجالات الاتصالات والملاحة، والمجال المصرفي، والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الدولية.

ويعد "طريق الحرير" طريقا تجاريا قديما يمر بجنوب آسيا إلى أوروبا عبر العديد من البلدان، وأحيت الصين المشروع مرة أخرى في مبادرة رئيسها عام 2013.