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شاهد.. طاقم الطائرة الروسية المنكوبة في سوريا

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وكالات

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طاقم

طائرة منكوبة

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا صورة تظهر بعض أفراد طاقم طائرة "إيل-20" الروسية التي تحطمت فوق سوريا في 17 سبتمبر.

وأشارت مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الصورة تم نشرها من قبل ذوي قسطنطين نازاروف، الطيار الثاني لـ"إيل-20" الذي قتل مع زملائه الـ14 الآخرين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، قرار منح أفراد الطاقم الذين قضوا جراء تحطم الطائرة، "أوسمة الشجاعة".

وأفادت الوزارة سابقا بأن الطائرة أسقطت بصاروخ أطلقته منظومة "إس-200" السورية للدفاع الجوي، لدى تصديها لأربعة مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16" استهدفت مواقع في محافظة اللاذقية.

وحملت وزارة الدفاع الروسية سلاح الجو الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث، مشيرة إلى أن العسكريين الإسرائيليين أخبروا الجانب الروسي بشن الغارات على مواقع سورية قبل دقيقة واحدة فقط من بدئها، وحددوا اتجاها خاطئا لمسار مقاتلاتهم، مما لم يسمح للجانب الروسي بإبعاد "إيل-20" عن نطاق نيران المضادات الجوية السورية وأسفر عن إصابتها ومقتل العسكريين الروس.


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