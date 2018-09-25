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رئيس الوزراء: لدينا أخطاء.. والمخطئ سينال عقابه

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لقاء رئيس مجلس الوزراء برؤساء الهيئات البرلمانية
لقاء رئيس مجلس الوزراء برؤساء الهيئات البرلمانية

محمد الفايدي

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لابد من ضرورة التواصل بشكل دائم بين الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان، وتخصيص مواعيد محددة للقائهم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامجها وخاصةً فيما يتعلق بالتعليم والصحة، التي تم وضعهما على أجندة الأولويات، وتم تحقيق طفرة كبيرة فيما يخص القضاء على قوائم الانتظار، وكذا علاج فيروس "سي".

وأكد "مدبولي"، أنه لدى الحكومة تحديات، وأخطاء فردية نعترف بها، ولكن لن يتم التغاضي عن أي خطأ، وسنتعامل مع أي شيء، وأي خطأ سنكتشفه، وسيأخذ المخطئ عقابه، وسيتم مواجهة أي تقصير بحسم.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، برؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والسيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب.

كما رحب رئيس الوزراء، بالنواب الذين يمثلون أطياف المجلس، قبل بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان، مؤكدًا عُمق الارتباط والتعاون الشديد بين الحكومة ومجلس النواب، مضيفًا "نتعامل مع الجميع بغض النظر عن الانتماء السياسي، فأنتم تمثلون طوائف الشعب المختلفة، وأنتم صوت المواطن المصري في الشارع، والحكومة تعمل على تلبية مطالبكم في ضوء الإمكانات المتاحة".


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