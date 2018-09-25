» تفاصيل مقتل طفل على يد شقيقته بسبب فيلم هندي

25 سبتمبر 2018 - 08:23 م

قامت طفلة مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر، بقتل شقيقها الأصغر، إثر تشاجرهما على مشاهدة التلفاز، إذ كانت تريد "فيلم هندي" بينما رغب هو في مشاهدة أفلام الكارتون.

كشفت تحقيقات النيابة، أن الطفلة سددت طعنة بمفك لدي شقيقها، الذي يصغرها بـ3 سنوات، فتركته حتي نزف وفارق الحياة، وقامت بوضعه داخل ملاءة سرير وأخفته أسفل السرير.

وعندما أقدم الأب عن سؤال شقيقها أبلغت والديها باختفاء شقيقها، وأنها لم تشاهده منذ ساعات، وأثناء بحث الأسرة عن الصغير اكتشفوا أنه جثة هامدة أسفل السرير فأبلغوا الشرطة.

وقام المقدم خالد سيف، رئيس مباحث مدينة نصر، باستدعاء الأب والأم والطفلة وقام باستجوابهم، ولاحظ رئيس المباحث ارتباك الطفلة أثناء الحديث وتغير أقوالها أكثر من مرة، وتمت إعادة استجواب الطفلة التي انهارت في البكاء واعترفت بارتكاب الواقعة.

وأكدت أنها دخلت في مشادة كلامية مع شقيقها بسبب استحواذه على ريموت التليفزيون، وأنها طلبت منه أن يتركها تشاهد أحد الأفلام الهندية في حين أصر هو على مشاهدة الكارتون، ما جعلها تحضر "مفك" من المطبخ هددت به شقيقها، قبل أن تطعنه دون أن تدري فاستقر المفك في قلب الضحية الصغير ليفارق الحياة.