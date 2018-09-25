» «الزراعة»: استخراج بطاقات للحيوانات مثل المواطنين

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وزارة الزراعة

بطاقات

حيوانات

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعية، إن الوزارة تعمل بصعوبة بخصوص التحصينات لأنها لا تمتلك قاعدة بيانات حقيقية، مشيرة إلى أن الوزارة عانت العام الماضي كي تعرف عدد الحيوانات داخل المزارع على الأقل.

وأضافت "محرز"، خلال لقاء خاص لها لقناة "إكسترا نيوز" أنه يوجد قطيع كبير ونسبة كبيرة جدًا من الحيوانات لدى صغار المربيين بنسبة 80% في الحظائر الريفية.

وتابعت "محرز"، أنه في حالات تحصين الحيوانات يتم إحضار كميات كبيرة، لأن العدد الحقيقي للحيوانات التي سيتم تطيعمها، وهو ما يعرض لإهدار المال العام للدولة لأن هذه اللقاحات تفسد مع مرور الوقت، وفي الوقت نفسه لا يصح جلب لقاحات أقل من العدد المطلوب تحصينه، مشيرة إلى أنه لذلك يجب على المربيين الترقيم والتسجيل لكل الحيوانات لحصر التعدادات.

وأوضحت "محرز"، أنه من مصلحة الدولة معرفة أعداد الحيوانات كي يتم وضع الحيوانات في حساب الدولة من جميع الجوانب، لافتة إلى أن الدولة تعمل على عمل بطاقة للحيوان مثله مثل المواطن، وهي تكون مثل شهاد الميلاد الخاصة به.

وشرحت نائب وزير الزراعة، أنه تم اتخاذ قرار بمنع دخول الأسواق إلا للحيوان الذي لديه بطاقة ومرقم، وذلك حتى لا ينقل العدوى للسوق أو للمزرعة التي سينتقل لها.


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