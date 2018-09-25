وفاة المفكر جلال أمين

25 سبتمبر 2018 - 08:25 م

توفى المفكر الكبير الدكتور جلال أمين، منذ قليل، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية ألمت به.

الدكتور جلال أمين من مواليد 1935، وصدر له العديد من المؤلفات، منها: "رحيق العمر، ماذا علمتني الحياة، ماذا حدث للثورة المصرية، محنة الدنيا والدين في مصر، مصر والمصريون في عهد مبارك"، وغيرها من المؤلفات القيمة.

ويُعد كتاب "ماذا حدث للمصريين؟" من أشهر كتبه والذي يشرح التغير الاجتماعى والثقافى فى حياة المصريين خلال الفترة من 1945 إلى 1995.