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حبس الزوج في واقعة انتحار ربة منزل بالنهضة

قضايا وحوادث

الزوجة وزوجها
الضحية وزوجها

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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النهضة

أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الثلاثاء، بحبس زوج ربة منزل كان السبب وراء انتحار زوجته بمدينة النهضة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 3 من الجيران أثبتت التحريات وجودهم أثناء الواقعة بضمان محل إقامتهم، وأمرت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

 وأشارت التحقيقات إلى أن ربة منزل أقدمت على الانتحار، بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بسبب خلافات زوجية  بمنطقة النهضة، مما  أسفر عن مصرعها,  وأضافت التحقيقات أن نجلتها أقدمت أيضا ألي الانتحار بعد مشاهدة الأب يضرب والدتها  فقفزت من الشرفة إلا أنها أصيبت بجروح  وتم إنقاذها بعد نقلها للعيادة لتلقى العلاج.

 البداية تعود لبلاغ  لقسم السلام يفيد سقوط ربة منزل وابنتها من أعلى عقار سكني مكون من 5 طوابق في منطقة النهضة بالقاهرة، بالانتقال وسماع أقوال الزوج قال إن زوجته ألقت بنفسها بسبب الخلافات العائلية التي تحدث بين أي زوجين، وأن الابنة حاولت الهرب من الخوف فألقت بنفسها، تحرر المحضر وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.


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