إسرائيل تخطط للاستيلاء على أرشيف الدراما المصرية

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أسامة الشيخ

الدراما

حذر أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، من غزو إسرائيلى للفضائيات المصرية؛ بغرض الاستيلاء على أرشيف الدراما المصرية.

وأكد "الشيخ"، فى تدوينة له على موقع "تويتر" إن هناك "تحركات مريبة غير مصرية لشراء أرشيف الدراما المصرية من القطاع الخاص، وشبكات إقليمية تعتمد موازنات ضخمة أفلام ومسلسلات عربية".

وأضاف: "إطلاق باقة إسرائيلية من 24 قناة باللغة العربية قريبا، رياضة، سينما، دراما، أطفال، أخبار، وهناك محاولات لإطلاقها عبر أقمار عربية".

وتابع: "عروض مغرية لمنتجين مصريين متوقفين عن الإنتاج لتنفيذ دراما مصرية تنتج حصريا للعرض على قنوات غير مصرية".


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