» ترامب: "روحانى رجل لطيف جدًا"

25 سبتمبر 2018 - 08:49 م

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه "رجل لطيف جدًا".

وأضاف على حسابه على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "رغم الطلبات، ليست لدى خطط للقاء الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ولكن ربما نلتقي يومًا ما في المستقبل، أنا متأكد أنه رجل لطيف جدًا".

كما أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يوجد في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه ليست لديه نية للقاء الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لكن ربما يكون مستعدًا لذلك في المستقبل.