لهذا السبب رفض عادل إمام دور "رأفت الهجان"

25 سبتمبر 2018 - 08:56 م

تمتع النجمان محمود عبد العزيز وعادل إمام، بقبول جماهيري كبير، في الأعمال الفنية ولم يكن التنافس هدفهما في الحياة الفنية.

القدر جمع الفنانين حتى وضعهما في موقف مشترك في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، فتم عرض بطولة مسلسل الجاسوسية الشهير رأفت الهجان على النجم عادل إمام من قِبل مؤلف المسلسل الكاتب الراحل صالح مرسي، ومخرج العمل يحيى العلمي.

ويتناول المسلسل، قصة واحد من أبرز رجال المخابرات العامة المصرية وهو الراحل "رفعت الجمال"، ولكن بعد عرض سيناريو العمل على عادل إمام قام برفضه بشكل نهائي.

كان الناقد الفني طارق الشناوي قد أوضح بأحد البرامج الحوارية، أن سبب رفض عادل إمام لبطولة المسلسل، هو طريقة كتابة السيناريو، الذي كان يبدأ في أولى حلقات العمل بموت "رأفت الهجان" أي بطل الرواية، ما أثار ضيق "إمام" ورفض مشاركته بالعمل.

وعقب رفض عادل إمام لأداء الدور، قام الكاتب صالح مرسي والمخرج يحيى العلمي، بعرض السيناريو على النجم الراحل محمود عبد العزيز، وبالفعل تحمس الأخير للعمل ووافق على البدء في دوره الشهير بالمسلسل.