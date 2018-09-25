سأقنع«آل الشيخ» بالاستمرار ولن أسمح بإيقاف المسيرة

25 سبتمبر 2018 - 09:06 م

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن ما يفعله تركي آل شيخ في مصر نابع من عشقه للوطن المصري، وفكره من أجل النهوض بالرياضة المصرية.

وأكمل: سأقنع آل شيخ بضرورة الاستمرار والحفاظ على هذا المشروع الناجح في الدوري، الذي يحسب لآل الشيخ والذي أثبت قدرته الكبيرة على العمل تحت ضغوط، وأفكاره التي أتت بثمارها بشكل كبير على الكرة المصرية حتى الآن.

وأردف: إن ما تم بذله من مجهود وتعب وأسلوب منظم واحترافي من قبل المستشار تركي آل الشيخ من حيث القدرات التي يتمتع بها ساعدت في تكوين الفريق بهذا الشكل القوي والذي يستحق الاحترام والتقدير والدعم من الجميع في ظل وجود فريق العمل بالاضافة لنا كقدرات مثل أحمد حسن وهادي خشبة وأحمد أيوب وغيرهم من الكفاءات الفنية والإدارية بالنادى.

وأضاف: لن أسمح لأى مغرضين أو غير واعين بإيقاف مسيرة هذا العمل الناجح والذي يعود بالاضافة والنفع على مصرنا الحبيبة.. وأطالب جموع المسئولين والجماهير المحترمة التى تقدر دور الاستثمار فى مجال الرياضة بمواجهة تلك الحملات المغرضة التى لا تهدف للنيل من المستشار تركى آل الشيخ بل الإضرار بالاقتصاد الرياضي فى مصرنا الحبيبة.

واختتم تصريحاته الصحفية: تجربة بيراميدز الناجحة بفضل احترافية فريق العمل الذى انتقاه المستشار تركى آل الشيخ بعناية.. جماهير الكرة فى مصر تعلم جيدا السبب الحقيقى وراء هجوم القلة على الوزير. ولعبت الأموال التى ضخها فى إعلاء القيمة التسويقية للدورى المصرى وانعكست بالتالى على جميع العاملين بمنظومة الكرة المصرية بالإيجاب.