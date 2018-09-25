«خارجية البرلمان» تكشف ملامح الكلمة المرتقبة للسيسى

25 سبتمبر 2018 - 09:17 م







يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الدقائق القادمة كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 73 من أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية، ومن المتوقع أن تتناول كلمة الرئيس عدة قضايا داخلية وخارجية سياسية واقتصادية ودور مصر في محاربة الإرهاب داخليا ودورها الدبلوماسي خارجيا من خلال جهود الوساطة التي تبذلها مصر لإنقاذ شعوب المنطقة العربية والشرق أوسطية.

ويلقى الرئيس السيسى كلمة مصر فى حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت نيويورك، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

من جانبه قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه هناك عدة محاور ستشملها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه بعد قليل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار "بخيت"، فى تصريحات لـ"المصريون"، أن كلمة الرئيس ستشمل عدة قضايا على المستوى الداخلي أبرزها دور مصر في مكافحة الإرهاب، ومحاربة الشائعات التي تنال من هيبة الدولة وكذلك استعراض ما حققته مصر في مجال التنمية الاقتصادية وقدرتها الآن على فتح طريق الاستثمار في وجه المستثمرين الأجانب.

وأشار "بخيت" إلى أن كلمة الرئيس ستتركز أيضا على عدة قضايا خارجية أهمها ضرورة حل القضية الليبية والدور المشبوه للحوثيين في الأزمة اليمنية وحق الشعب السوري في تقرير مصيره.

وأكد بخيت على أن السيسي سيشير في كلمته أيضا إلى الدول الداعمة والممولة للإرهاب في المنطقة العربية، وضرورة معاقبة هذه الدول من قبل المنظمة الدولية لخطورة الإرهاب علي دول الشرق الأوسط.

وشدد "بخيت" على أن السيسي سيركز في كلمته على أهم القضايا الأفريقية والدور المصري في تحقيق التنمية في القارة السمراء، خاصة مع اقتراب مصر من رئاسة إحدى دورات رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وفي السياق ذاته قال النائب وائل غريب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنه هناك حفاوة في استقبال الرئيس السيسي منذ وصوله للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للمتحدة، واختتمت اليوم بلقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشاد بقيادة الرئيس السيسي لمصر منذ وصوله للسلطة في انتخابات حرة نزيهة.

وأشار "غريب" إلى أن الرئيس السيسي سيركز في خطابه المرتقب على ضرورة الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية وقوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

وأكد غريب علي أن كلمة الرئيس ستتناول أيضا الجهود التي قطعتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الإرهاب وكيف استطاعت القيادة المصرية الحالية إعادة الأمن والاستقرار لمصر خلال الفترة القادمة .

وشدد غريب علي أن كلمة السيسي ستتناول دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وإيمانها بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وحق شعوب هذه الدول في تقرير مصيرها.





