  • الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:01 م
بحث متقدم
دروس خصوصية "أرشيفية"

نواب: القضاء على الدروس الخصوصية لن يتم في غياب هذه الأمور

علي حسب الله

حقيقة اتهام رئيس إحدى لجان البرلمان بالرشوة

حسام البدري

سأقنع«آل الشيخ» بالاستمرار ولن أسمح بإيقاف المسيرة

فصول دراسية "أرسيفية"

شكوى كل عام: «الطلبة فوق بعضها»

لهذا السبب رفض عادل إمام دور "رأفت الهجان"

لهذا السبب رفض عادل إمام دور "رأفت الهجان"

أسامة الشيخ

إسرائيل تخطط للاستيلاء على أرشيف الدراما المصرية

الديهي

إعادة تشكيل الخريطة الإعلامية ضروري

الدكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق

مفاجأة بشأن خطاب استقالة رئيس الطب الشرعي

المفكر جلال أمين

وفاة المفكر جلال أمين

السيسي وسكرتير الأمم المتحدة

بالصور.. تفاصيل لقاء«السيسي» بأمين عام الأمم المتحدة

"النواب" يرد

حقيقة اتهام رئيس إحدى لجان البرلمان بالرشوة

الحياة السياسية

علي حسب الله
علي حسب الله

محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

حادث«مطروح» يُطيح برئيس شركة شرق الدلتا

#

انتخاب «بن علي يلدريم» رئيسًا للبرلمان التركي

#

«البدرى» يكشف حقيقة الانتقام من الأهلي

#

النواب يحذر "اليونسكو" بسبب جائزة "شوكان"

البرلمان

مجلس النواب

صلاح حسب الله

رد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على ما أثير بشأن تلقى البرلمان طلبات من النائب العام لرفع الحصانة عن أحد رؤساء لجان المجلس لسماع أقواله، في التحقيقات التي تجرى بشأن رشوة أحد القضاة.

وقال "حسب الله"، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن "هذا كلام مرسل ولا أساس له من الصحة"، مؤكدا أنه لم ترد للمجلس اَي طلبات بهذا الشأن.

وأضاف أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال يحترم الدستور والقانون، مؤكدا أنه إذا وردت طلبات بهذا الشكل سيعمل رئيس المجلس اللائحة ويحيلها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأكد أن مجلس النواب ورئيسه وجميع قياداته وأعضائه لا يتسترون على أى وقائع فساد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب: "روحانى رجل لطيف جدًا"
» حبس الزوج في واقعة انتحار ربة منزل بالنهضة
» «الزراعة»: استخراج بطاقات للحيوانات مثل المواطنين
» تفاصيل مقتل طفل على يد شقيقته بسبب فيلم هندي
» شاهد.. طاقم الطائرة الروسية المنكوبة في سوريا
» اجتماع عاجل بين "آل الشيخ" و"البدرى" بأمريكا
» هذا الأمر يؤكد على نجاح الإصلاح الاقتصادي
» قريبًا.. نقلة كبيرة في إيرادات قناة السويس
» المتغطي بالجماهير مش عريان
» براءة تامر عبدالمنعم من تهمة الشيك الثاني
» إخلاء سبيل أستاذ جامعي تحرش بفتاة داخل أتوبيس

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر