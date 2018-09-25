حقيقة اتهام رئيس إحدى لجان البرلمان بالرشوة

25 سبتمبر 2018 - 09:29 م

رد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على ما أثير بشأن تلقى البرلمان طلبات من النائب العام لرفع الحصانة عن أحد رؤساء لجان المجلس لسماع أقواله، في التحقيقات التي تجرى بشأن رشوة أحد القضاة.

وقال "حسب الله"، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن "هذا كلام مرسل ولا أساس له من الصحة"، مؤكدا أنه لم ترد للمجلس اَي طلبات بهذا الشأن.

وأضاف أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال يحترم الدستور والقانون، مؤكدا أنه إذا وردت طلبات بهذا الشكل سيعمل رئيس المجلس اللائحة ويحيلها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأكد أن مجلس النواب ورئيسه وجميع قياداته وأعضائه لا يتسترون على أى وقائع فساد.